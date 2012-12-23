«Умное» общество в Башкирии помогут построить корейцы

Напомним, в своем послании башкирским депутатам глава региона Рустэм Хамитов поставил задачу возведения в Башкортостане «умного» общества, способного повысить качество и уровень жизни людей. По его мнению, в Южной Корее сумели добиться «впечатляющих успехов в кибер-образовании и развитии электронного правительства».
- Почти 75% трудоспособного населения страны ежегодно повышает квалификацию или получает новые знания, используя интернет, - рассказал Рустэм Хамитов после возвращения из командировки. - В этой стране активно учатся все - от школьников до пенсионеров. Более 200 южнокорейских университетов используют технологии электронного обучения.
Г-н Хамитов уверен, что «электронное обучение имеет свои технологии и тонкости».
- Кроме инфраструктуры, нужны законы, методики, кадры. У нас с инфраструктурой сейчас уже неплохо, а вот с остальным - пока не очень. Нужна интеграция и обмен опытом с продвинутыми странами.
В 2013 году в Башкирии появится государственное бюджетное учреждение, которое станет заниматься исключительно электронным образованием в он-лайн режиме – консорциум «Башкирский электронный университет». Предполагается, что в электронной «школе» будут получать дополнительное образование выпускники вузов, а также проходить переподготовку специалисты уже работающие на производствах и в органах власти.
Уже в феврале в Уфу приедет группа южнокорейских специалистов, которые займутся созданием в республике электронного образования, электронного университета, специализированных структур и центров обучения. А сотрудники «Самсунг электроникс» помогут башкирским чиновникам развить электронное правительство.
- По итогам встречи с руководством "Самсунг электроникс" мы договорились, что в январе в Уфе высадится большой десант ее специалистов для работы по такому направлению, как электронное правительство, - рассказал Рустэм Хамитов. - Оно охватывает программное обеспечение и оборудование, включая компьютеры. Если в "Самсунг электроникс" поймут, что потенциал такого рынка в республике достаточно велик, то мы обсудим с ними вопрос строительства у нас предприятия по выпуску такого оборудования для России и, возможно, для государств Центральной Азии.