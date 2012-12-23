mkset.ru
ГлавноеВсе новости

«Умное» общество в Башкирии помогут построить корейцы

23 декабря 2012, 23:33
Строя в республике продвинутое смарт-общество, в Башкирии будут сверяться с корейским опытом. По мнению президента РБ Рустэма Хамитова, в Сеуле достигли «следующей, после информационной, ступени развития цивилизации», к которой следует стремиться и республике. На минувшей неделе руководитель региона побывал в Южной Корее, чтобы договориться о совместном сотрудничестве в возведении электронного фундамента смарт-общества. Электронное образование в республике станут внедрять с помощью корейских специалистов, они же помогут создать электронный университет.

Напомним, в своем послании башкирским депутатам глава региона Рустэм Хамитов поставил задачу возведения в Башкортостане «умного» общества, способного повысить качество и уровень жизни людей. По его мнению, в Южной Корее сумели добиться «впечатляющих успехов в кибер-образовании и развитии электронного правительства».

- Почти 75% трудоспособного населения страны ежегодно повышает квалификацию или получает новые знания, используя интернет, - рассказал Рустэм Хамитов после возвращения из командировки. - В этой стране активно учатся все - от школьников до пенсионеров. Более 200 южнокорейских университетов используют технологии электронного обучения.

Г-н Хамитов уверен, что «электронное обучение имеет свои технологии и тонкости».

- Кроме инфраструктуры, нужны законы, методики, кадры. У нас с инфраструктурой сейчас уже неплохо, а вот с остальным - пока не очень. Нужна интеграция и обмен опытом с продвинутыми странами.

В 2013 году в Башкирии появится государственное бюджетное учреждение, которое станет заниматься исключительно электронным образованием в он-лайн режиме – консорциум «Башкирский электронный университет». Предполагается, что в электронной «школе» будут получать дополнительное образование выпускники вузов, а также проходить переподготовку специалисты уже работающие на производствах и в органах власти.

Уже в феврале в Уфу приедет группа южнокорейских специалистов, которые займутся созданием в республике электронного образования, электронного университета, специализированных структур и центров обучения. А сотрудники «Самсунг электроникс» помогут башкирским чиновникам развить электронное правительство.

- По итогам встречи с руководством "Самсунг электроникс" мы договорились, что в январе в Уфе высадится большой десант ее специалистов для работы по такому направлению, как электронное правительство, - рассказал Рустэм Хамитов. - Оно охватывает программное обеспечение и оборудование, включая компьютеры. Если в "Самсунг электроникс" поймут, что потенциал такого рынка в республике достаточно велик, то мы обсудим с ними вопрос строительства у нас предприятия по выпуску такого оборудования для России и, возможно, для государств Центральной Азии.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44