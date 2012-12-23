«Умное» общество в Башкирии помогут построить корейцы

- По итогам встречи с руководством "Самсунг электроникс" мы договорились, что в январе в Уфе высадится большой десант ее специалистов для работы по такому направлению, как электронное правительство, - рассказал Рустэм Хамитов. - Оно охватывает программное обеспечение и оборудование, включая компьютеры. Если в "Самсунг электроникс" поймут, что потенциал такого рынка в республике достаточно велик, то мы обсудим с ними вопрос строительства у нас предприятия по выпуску такого оборудования для России и, возможно, для государств Центральной Азии.