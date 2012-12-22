Боец ОМОНа, ожидая конца света, решился на открытый грабеж

Теперь полицейский будет отвечать перед законом по п. «г» ч. 2 ст.161 УК РФ («Грабеж») и, в случае, если суд признает его виновным, может отправиться за решетку на семь лет.
Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, предварительный ущерб, который нанес даме боец отряда милиции особого назначения, оценивается в две тысячи рублей. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Любопытно, что этой же ночью попался на грабеже сотрудник частного охранного предприятия. Вместе с друзьями, облаченными в маски и камуфляж, секьюрити ворвался в квартиру на Революционной. Парни, угрожая студенткам-квартиранткам пистолетом, отняли у девушек 10 тысяч рублей и золотые украшения. Уже через несколько часов горе-грабителей, младшему из которых исполнилось 20 лет, а старшему – 26, задержали. Они оказали активное сопротивление полицейским. У злоумышленников изъяли не только пневматический пистолет и украденные деньги, но и к радости потерпевших похищенные украшения. Сейчас все трое задержаны, возбуждено уголовное дело о разбое.