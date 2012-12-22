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Боец ОМОНа, ожидая конца света, решился на открытый грабеж

22 декабря 2012, 17:56
Странный поступок совершил 24-летний боец-высотник башкирского ОМОНа ночью, 21 декабря. На проспекте Октября в Уфе, близ дома № 168 неподалеку от остановки Бульвар Славы молодой мужчина вырвал сумку у 43-летней прохожей и бросился бежать. Сержанта полиции задержал по приметам отряд вневедомственной охраны, который неподалеку патрулировал микрорайон рядом с улицей Шота Руставелли. Омоновец, завидев преследователей, выбросил сумку и ее содержимое на снег, а потом признался в содеянном. Следователи не распространяются, что заставило парня пойти на откровенное преступление, но учитывая, что 21 декабря все ожидали конца света, можно предположить, что боец не рассчитывал дожить до утра.

Теперь полицейский будет отвечать перед законом по п. «г» ч. 2 ст.161 УК РФ («Грабеж») и, в случае, если суд признает его виновным, может отправиться за решетку на семь лет.

Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, предварительный ущерб, который нанес даме боец отряда милиции особого назначения, оценивается в две тысячи рублей. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Любопытно, что этой же ночью попался на грабеже сотрудник частного охранного предприятия. Вместе с друзьями, облаченными в маски и камуфляж, секьюрити ворвался в квартиру на Революционной. Парни, угрожая студенткам-квартиранткам пистолетом, отняли у девушек 10 тысяч рублей и золотые украшения. Уже через несколько часов горе-грабителей, младшему из которых исполнилось 20 лет, а старшему – 26, задержали. Они оказали активное сопротивление полицейским. У злоумышленников изъяли не только пневматический пистолет и украденные деньги, но и к радости потерпевших похищенные украшения. Сейчас все трое задержаны, возбуждено уголовное дело о разбое.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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