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Полицейские «выбивали» из уфимца признание в краже резиновыми дубинками

21 декабря 2012, 15:41
Калининский суд Уфы в ближайшее время рассмотрит уголовное дело, возбужденное против сотрудников районного отдела полиции 28-летнего Артура Иманкулова и 27-летнего Ильфата Тухбатуллина. Стражи порядка ответят перед законом за превышение должностных полномочий, совершенных с применением насилия и спецсредств. По версии следствия правоохранители «выбивали» из 21-летнего уфимца признание в краже, охаживая его резиновыми дубинками. Молодой человек, получив на лице и теле многочисленные кровоподтеки и ссадины, не сломался и не стал каяться в преступлении, а выйдя из отделения полиции № 2, тут же отправился в прокуратуру, где сообщил об избиении. Полицейские свою вину не признали, утверждая, что телесные повреждения уфимец получил в каком-то другом месте, а не в отделении полиции.

Как рассказали «МКС» в пресс-службе надзорного ведомства Башкирии, в ноябре прошлого года в отдел полиции по Калининскому району Уфы поступило заявление о краже «свадебных» денег. Об исчезновении подарочных банкнот заявили молодожены, которые были уверены, что деньги «увел» кто-то из гостей, присутствовавших на свадебном торжестве. Конверты с подаренными купюрами жених и невеста складывали в отдельной комнате вместе с остальными подарками, а когда празднование бракосочетания подошло к концу, обнаружили, что деньги исчезли. Полицейские заподозрили в краже одного из друзей новобрачного и, вызвав молодого человека в отдел, потребовали от него вернуть похищенные средства. Но парень твердил, что не виноват в краже и тогда Артур Иманкулов и Ильфат Тухбатуллин решили получить признание силой. Они связали руки и ноги молодого человека и стали его избивать резиновыми дубинками, но успеха не добились и отпустили «подозреваемого».

В случае, если суд признает полицейских виновными в совершении преступления по п.п.«а», «б» ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенных с применением насилия и специальных средств»), им грозит до 10 лет лишения свободы.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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