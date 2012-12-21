Полицейские «выбивали» из уфимца признание в краже резиновыми дубинками

Как рассказали «МКС» в пресс-службе надзорного ведомства Башкирии, в ноябре прошлого года в отдел полиции по Калининскому району Уфы поступило заявление о краже «свадебных» денег. Об исчезновении подарочных банкнот заявили молодожены, которые были уверены, что деньги «увел» кто-то из гостей, присутствовавших на свадебном торжестве. Конверты с подаренными купюрами жених и невеста складывали в отдельной комнате вместе с остальными подарками, а когда празднование бракосочетания подошло к концу, обнаружили, что деньги исчезли. Полицейские заподозрили в краже одного из друзей новобрачного и, вызвав молодого человека в отдел, потребовали от него вернуть похищенные средства. Но парень твердил, что не виноват в краже и тогда Артур Иманкулов и Ильфат Тухбатуллин решили получить признание силой. Они связали руки и ноги молодого человека и стали его избивать резиновыми дубинками, но успеха не добились и отпустили «подозреваемого».