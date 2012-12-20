Сосед, насиловавший школьника, проведет за решеткой девять лет

На девять лет в места не столь отдаленные отправится 24-летний насильник, трижды надругавшийся в подъезде над соседом-школьником в Уфе. 10-летний мальчик стал жертвой педофила еще в сентябре 2009 года, но следствие и суд длились долгих три года, поскольку обвиняемый пытался любыми путями уйти от наказания. На процессе он уверял, что подросток выглядел как совершеннолетний и в интимную связь с ним вступил по собственному желанию. О совершенном преступлении в полицию сообщила мать мальчика, которой ребенок под нажимом признался, что стал сексуальной игрушкой соседа. Школьник начал себя странно вести, и родственники сумели разговорить подростка, а когда узнали, что происходит, тут же написали заявление правоохранителям.