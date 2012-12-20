Сосед, насиловавший школьника, проведет за решеткой девять лет

Молодой извращенец был очень удивлен, когда за ним пришли и сразу взяли под стражу – он был уверен, что запугал ребенка настолько, что тот не посмеет кому-либо пожаловаться. Сосед подкарауливал школьника в подъезде и угрожал ему ножом, а однажды даже разбил сотовый телефон мальчика.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по Башкирии, несколько раз вынесенное судом решение обжаловалось прокуратурой Советского района за мягкостью наказания. Верховный суд несколько раз отменял не правовой приговор и, спустя три года, педофилу все-таки вынесли обвинительный вердикт, отправив за решетку на девять лет. За коючей проволокой жизнь насильника, измывавшегося над ребенком, будет нелегкой – на зоне к преступникам, осужденных за секс с детьми, относятся непримиримо.