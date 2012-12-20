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Сосед, насиловавший школьника, проведет за решеткой девять лет

20 декабря 2012, 13:39
На девять лет в места не столь отдаленные отправится 24-летний насильник, трижды надругавшийся в подъезде над соседом-школьником в Уфе. 10-летний мальчик стал жертвой педофила еще в сентябре 2009 года, но следствие и суд длились долгих три года, поскольку обвиняемый пытался любыми путями уйти от наказания. На процессе он уверял, что подросток выглядел как совершеннолетний и в интимную связь с ним вступил по собственному желанию. О совершенном преступлении в полицию сообщила мать мальчика, которой ребенок под нажимом признался, что стал сексуальной игрушкой соседа. Школьник начал себя странно вести, и родственники сумели разговорить подростка, а когда узнали, что происходит, тут же написали заявление правоохранителям.

Молодой извращенец был очень удивлен, когда за ним пришли и сразу взяли под стражу – он был уверен, что запугал ребенка настолько, что тот не посмеет кому-либо пожаловаться. Сосед подкарауливал школьника в подъезде и угрожал ему ножом, а однажды даже разбил сотовый телефон мальчика.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по Башкирии, несколько раз вынесенное судом решение обжаловалось прокуратурой Советского района за мягкостью наказания. Верховный суд несколько раз отменял не правовой приговор и, спустя три года, педофилу все-таки вынесли обвинительный вердикт, отправив за решетку на девять лет. За коючей проволокой жизнь насильника, измывавшегося над ребенком, будет нелегкой – на зоне к преступникам, осужденных за секс с детьми, относятся непримиримо.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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