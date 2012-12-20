Следователь, закрывший за взятку уголовное дело, заплатит государству 400 тысяч рублей

Но Артур Резяпов, обнаружив, что ручка имеет технический дефект, решил использовать это обстоятельство в корыстных целях. Г-н Резяпов объяснил подозреваемому, что если заплатить экспертам, которые вынесут заключение, что прослушивающее устройство неисправно, он сможет прекратить уголовное дело. Следователь убедил молодого человека, что деньги берет для передачи продажным исследователям, а на самом деле рассчитывал получить заключение о сломанной «ручке-прослушке» совершенно бесплатно. Но о хитроумной «сделке» стало известно чекистам, которые привлекли следователей из Приволжского округа, чтобы те сумели разоблачить коллегу.
«Старшие товарищи» не только задержали г-на Резяпова, но и провели расследование уголовного дела, которое передали в суд, обвинив уфимского следователя по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения»).
Следователя уфимского отдела арестовали до начала процесса, чтобы он во время расследования не мог повлиять на свидетелей или скрыться. Также Артура Резяпова уволили из следственных органов – в суде он свою вину признал.
Служители Фемиды оказались милостивы к проштрафившемуся правоохранителю и, несмотря на то, что законодательство предусматривает за подобные преступления до шести лет лишения свободы, не стали отправлять его на зону, ограничившись штрафом в 400 тысяч рублей. Замена тюремного заключения высокими штрафами стала возможна после внесения смягчающих поправок в Уголовный кодекс – за проступок следователя верхняя планка денежного взыскания составляет 500 тысяч рублей.
Как сообщили «МКС» в прокуратуре Башкортостана, приговор в законную силу не вступил и, возможно, будет обжалован.