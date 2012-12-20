Следователь, закрывший за взятку уголовное дело, заплатит государству 400 тысяч рублей

Кировский суд столицы Башкирии приговорил бывшего старшего следователя центрального межрайонного следственного отдела Уфы СУ СК РФ по РБ 28-летнего Артура Резяпова к штрафу в 400 тысяч рублей за получение взятки. Напомним, работник башкирского следственного комитета обвинялся в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. В августе этого года г-на Резяпова задержали на одной из уфимских улиц в момент получения 55 тысяч рублей. За эту мзду старший следователь обещал прекратить уголовное дело, возбужденное против 29-летнего мужчины, подозреваемого в приобретении прослушки, вмонтированную в авторучку. Специальные технические средства, предназначенные для негласного получения визуальной и акустической информации, находятся вне закона, так что покупателю «светило» серьезное уголовное разбирательство.