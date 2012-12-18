Восьмой старт Всероссийского конкурса «Правовая Россия»

По условиям конкурса, стать его участником может любой гражданин России с высшим или незаконченным юридическим, экономическим образованием, а также журналисты. Регистрация открыта на портале www.garant.ru. Здесь же будет размещаться вся информация о ходе конкурса: итоги отборочного и основного этапов, а также фотографии и видеоматериалы с церемонии награждения победителей. Как отметили в оргкомитете конкурса, дистанционная форма проведения мероприятия очень удобна, поскольку дает возможность принять участие в правовом состязании специалистам со всех регионов страны.