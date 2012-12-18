Восьмой старт Всероссийского конкурса «Правовая Россия»

По условиям конкурса, стать его участником может любой гражданин России с высшим или незаконченным юридическим, экономическим образованием, а также журналисты. Регистрация открыта на портале www.garant.ru. Здесь же будет размещаться вся информация о ходе конкурса: итоги отборочного и основного этапов, а также фотографии и видеоматериалы с церемонии награждения победителей. Как отметили в оргкомитете конкурса, дистанционная форма проведения мероприятия очень удобна, поскольку дает возможность принять участие в правовом состязании специалистам со всех регионов страны.
Первый, отборочный тур конкурса состоит из 15 тестовых вопросов, рассчитанных на логику и профессиональную смекалку. Во втором – основном этапе – участникам предстоит решать практические задания (кейсы) по различным отраслям права. При этом у каждого конкурсанта будет возможность выбрать две номинации, наиболее подходящие его личным профессиональным навыкам.
По заявлению организаторов, конкурс «Правовая Россия» не просто дает шанс участникам проверить свой уровень профессионального мастерства, но и выполняет важную задачу по развитию различных направлений правовой сферы деятельности. Именно поэтому в соревновании представлено 11 номинаций, 9 из которых по отраслям права. Одна номинация для студентов – «Правовая надежда России» и одна для журналистов – «СМИ за правовую Россию».
Оценивать работы участников VIII конкурса приглашены ведущие ученые-правоведы, известные юристы, представители органов государственной власти и СМИ. Среди них – председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин, статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Григорий Ивлиев, советник Президента РФ Вениамин Яковлев и многие другие.
По правовым номинациям отборочный тур продлится до 22 февраля 2013 года. Основной этап пройдет с 5 марта по 5 апреля, а регистрация участников-журналистов продолжится до 12 марта 2013 года. Принимаются творческие работы, опубликованные в Интернет и печатных изданиях и прошедшие в эфире на радио и телестудиях, зарегистрированных как СМИ, в период с 1 января по 12 декабря 2012 года.
Победители и лауреаты VIII Всероссийского профессионального конкурса «Правовая Россия» в каждой номинации будут награждены почетными дипломами и ценными призами: 1-е место – ноутбук, 2-е место – планшетный компьютер, 3-е место – цифровая фотокамера.