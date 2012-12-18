В уфимской студии Хабенского школьников учат заново ходить и говорить

- Один мальчик занимается уже третий год, - продолжил Хабенский. - Я вижу, что у него не получается, а он продолжает ходить на все те же занятия: очень старается, очень хочет достичь результата. И я сам не знаю, когда вскроется то, что мы вкладываем. Но ясно, что зря занятия не пропадут.