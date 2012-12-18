В уфимской студии Хабенского школьников учат заново ходить и говорить

«Хорошо, что у нас все-таки снимают кино»
Идея создания детских студий на базе общеобразовательных школ стала завершающей в широкой концепции фонда Хабенского. Сначала артист помогал пожилым актерам, затем обратился к артистам на периферии, которые «не имеют достаточных возможностей для развития». Уже позже в фонде решили не зацикливаться только на финансовой помощи и задействовать все возрастные группы.
- Так родилась идея базировать детские студии в простых школах, - рассказал Константин. - И дальше уже начали формулировать принципы «не навреди» и «не испорть».
Артист заявил, что в следующем году Уфа примет у себя Всероссийский фестиваль детских студий творческого развития «Оперение-2013», на который съедется 450 ребят из 13 студий, созданных Константином по всей стране.
Артист сокрушался лишь, что журналисты норовили назвать его детище «студией актерского мастерства» и отмечал, что «развитие уже заложено в названии».
Но Константин Юрьевич все же не смог отмахнуться от шир вопроса об «уходе российского кино в чернуху».
- Ну, бывает и такое, - немного оторопел он. - Значит, каким-то режиссерам это нравится, и у них есть своя актерская команда.
И на следующий вопрос о том, пошел бы актер сниматься к Василию Сигареву, автору мрачных картин «Волчок» и «Жить», Хабенский лаконично ответил утвердительно, видимо, обескуражив девушку, начитавшуюся критических статей о российском кино.
Артист признался, что иногда успевает смотреть отечественные фильмы.
- Конечно, я много названий пропускаю, - рассказал он. - Но из последнего мне понравилась картина «Рассказы» — замечательная и содержательная. Хорошо, что у нас все-таки снимают кино.
В Уфе актер первым делом посетил студию, которая пригласила худрука на урок самоуправления.
- Ребята сами вели актерское мастерство, пластику и речь, - рассказал Константин Юрьевич. - Мы посмотрели, сделали замечания ребятам и выводы для себя.
Хабенский сразу сказал, что ученики «заражены идеей следующего фестиваля», который пройдет в Уфе, ведь в прошлом году он уже состоялся в Екатеринбурге, собрав учеников из 8 городов и двенадцати студий.
- От каждой школы приезжали в среднем 25 ребят и 5 педагогов, - рассказал сам худрук студий. - В течение пяти дней участники занимались по трем основным дисциплинам: пластике, актерскому мастерству и художественному слову.
В качестве приглашенных знаменитостей были Гоша Куценко, Леонид Ярмольник, Чулпан Хаматова и Михаил Ефремов — они по возможности также занимались с детьми. А среди дополнительных дисциплин - вокал, телевидение и кино. Помимо предметных занятий юные участники получили одно общее задание на импровизацию.
- Но и мы тоже участвовали, ведь ребята нам задали импровизационную задачу, - продолжил Константин. - Хотя мы ожидали гораздо меньшего, эдакого «первого блина». Но результаты превзошли все наши самые смелые ожидания: ребята быстро подружились, легко импровизировали, а педагоги сумели представить реальный масштаб работы.
По задумке организаторов, «Оперение» будет проводиться ежегодно в каждом городе, где есть студия. Уже известно, что после Уфы на очереди Казань. Башкирская же столица, по словам народного артиста, была выбрана потому, что идею фестиваля поддержало правительство республики и местные спонсоры от нефтяников. Кстати, Константин Хабенский уже второй год находит поддержку в фонде Михаила Прохорова, которому тоже «понравилась идея со студиями».
Помимо базового набора предметов, которые проводят сотрудники местных театров и специализированных вузов, во всех студиях примерно раз или два в месяц появляются звездные гости — у нас, к примеру, недавно провела мастер-класс Лиза Боярская.
- Мы просто просим гастролирующих артистов час жизни посвятить студии, - рассказал Константин. - Чаще и не хотим приводить их на занятия, чтобы не разбаловать.
Впрочем, слишком «объесться» уроками от знаменитостей ребятам никто и не даст. Лишь в первый год работы студии маститые профи проводят встречи или занимаются с учениками.
- Дальше мы ставим задачу перед ребятами самим что-то демонстрировать артистам, - добавил он. - Мне просто хочется после такой встречи получать звонки от коллег с просьбой приехать к детям снова. Вот это уже интересно.
«Я начинал рабочим сцены»
Как раз потому, что отдыхать на занятиях детям не приходится, количество учеников вошло в приемлемые рамки. К тому же заниматься все желающие могут бесплатно: необходима лишь униформа.
- Поначалу, конечно, ломились страшно, - сказал актер. - Но сейчас во всех наших студиях занимается порядка тысячи человек: где-то - больше ста, где-то - меньше.
Больше всего артист гордится реальными достижениями для каждого ребенка.
- Они у нас перестают заикаться, - рассказал он. - У одного ученика диагноз, связанный с нарушением координации, и разработка моторики заметно пошла ему на пользу. А самый наглядный пример был в казанской студии: мальчик был очень стеснительный, слова не мог вымолвить. А теперь, спустя два года, он лидер в своей студии.
И даже те, кто плетутся в хвосте среди сверстников, вовсе не огорчают художественного руководителя.
- Один мальчик занимается уже третий год, - продолжил Хабенский. - Я вижу, что у него не получается, а он продолжает ходить на все те же занятия: очень старается, очень хочет достичь результата. И я сам не знаю, когда вскроется то, что мы вкладываем. Но ясно, что зря занятия не пропадут.
Еще одним достижением Хабенский назвал разрушение поклассовых группировок в школе, когда поколения учеников общаются только со сверстниками, отгораживаясь от младших или старших ребят.
- У нас группы хотя и возрастные, но смешанные, - объяснил он. - И классы, переплетясь, создали иной дух в школах. Меня это очень радует.
И, несмотря на то, что артист не ставит перед собой цели сделать из посетителей студий актеров, несколько ребят уже снялись в кино.
- Конечно, мы задаем некоторым детям и их родителям вопрос, хотят ли они пойти по пути актерства, - сказал он. - Прошлой весной двое из Екатеринбурга и трое из Перми снялись в фильме «Географ глобус пропил».
Кстати, свою роль учителя Служкина в этой картине актер подробно комментировать не стал, считая, что рано делать какие-то выводы.
- Посмотрим, как это будем выглядеть на экране, - сказал он. - Ведь я там не просто педагог, а человек, который вынужден временно работать в школе — это немного разные вещи.
Самому актеру не посчастливилось прийти в актерскую профессию из детской театральной студии.
- В школе, конечно, были кружки для тех, кто смелый, но на меня они большого влияния не оказали, - сказал он. - Я начинал рабочим сцены: вешал декорации, ставил свет. И маленькими шажками ступал на сцену, входил во вкус.
В Уфе сегодня лишь одна школа стала базовой площадкой для студии, но расширяться артист не планирует.
- Это жизненная ситуация, когда кому-то кажется, что ему не повезло, - рассудительно заключил он. - Но мы чисто физически не сможем потянуть новые площадки, поэтому пока что пойдем не вширь, а вглубь.
Действительно, сам артист называет программу своих студий «экспериментальной» и хочет для начала выстроить ее отлаженную систему.
- Я подобных программ пока не встречал, - сказал он. - Но очень хочется свести все занятия к некой методике и выйти на федеральный уровень.
Но худрук студий вряд ли станет выстраивать все филиалы под один стандарт, признаваясь, что «каждая студия очень живая».
- Меня вдохновляет общение вообще: с детьми и взрослыми, - говорит он. - Но то, что происходит в каждой студии, настолько уникально, что если ты не глухой и не слепой, то невозможно не сопереживать и не фантазировать.
Даже для преподавателей каждой из студий нет определенного строгого вектора работы. Многие раньше никогда не имели педагогического опыта.
- Это все проверяется временем, в ходе работы, - объяснил Хабенский. - Тем более, преподаватели между собой связываются через интернет, делятся советами. И в любом случае остаются только те, кому это действительно нравится.
Юлия ЛЕЖЕНЬ.