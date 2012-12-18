Руководителя президентской столовой определят по конкурсу

Власти предъявляют к кандидатам всего три требования: высшее образование, трехлетний стаж работы в общепите и не менее трех лет опыта на руководящих должностях. Соискателю предстоит пройти двухэтапный конкурс. На первом этапе нужно будет ответить на тест и 50 вопросов, а на втором представить конкурсной комиссии свое видение развития предприятия. Победителем станет тот, кто успешно пройдет тестирование, где неправильных ответов не может быть более 25 процентов, а программа развития предприятия покажется комиссии лучшей среди остальных.