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Руководителя президентской столовой определят по конкурсу

19 декабря 2012, 01:40
Управление делами башкирского президента объявило открытый конкурс на право занять должность главы столовой при администрации президента на улице Тукаева, 46. Кафетерий в Доме республики отвечает не только за общепит для госслужащих, но и обслуживает протокольные мероприятия и официальные приемы иностранных делегаций, организует банкеты, в том числе и на выезде.

Власти предъявляют к кандидатам всего три требования: высшее образование, трехлетний стаж работы в общепите и не менее трех лет опыта на руководящих должностях. Соискателю предстоит пройти двухэтапный конкурс. На первом этапе нужно будет ответить на тест и 50 вопросов, а на втором представить конкурсной комиссии свое видение развития предприятия. Победителем станет тот, кто успешно пройдет тестирование, где неправильных ответов не может быть более 25 процентов, а программа развития предприятия покажется комиссии лучшей среди остальных.

Президентская столовая, насчитывающая 47 сотрудников, занимается производством полуфабрикатов и имеет шесть торговых точек. По официальным данным, выручка предприятия за 9 месяцев этого года составила 18 млн рублей.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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