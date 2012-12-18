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Около 1000 полицейских в Уфе спасают пьяных и бомжей от обморожения

18 декабря 2012, 23:59
Холодная погода и грядущие новогодние праздники стали причиной увеличения числа полицейских, охраняющих общественный порядок в столице Башкирии. Если в обычные дни правопорядок в Уфе блюдут около 700 сотрудников патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб и отдела вневедомственной охраны, то теперь на улицы города ежедневно выходит около 1000 стражей порядка. В задачу полицейских входит спасение подвыпивших граждан от обморожения и хулиганских нападок – пьяных доставляют в специальные реабилитационные центры, пришедшим на смену вытрезвителям, в Калининском и Ленинском районах Уфы. Также повышенное внимание правоохранители уделяют гражданам без определенного места жительства, для которых также велик риск замерзнуть.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе УВД столицы Башкортостана, посты несения службы максимально приближены к местам массового пребывания граждан, а также развлекательных учреждений в связи с увеличением количества проводимых корпоративных вечеров.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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