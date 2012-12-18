Лилия Гумерова: «Не нужно плодить безмерный штат чиновников»

В ювенале ли вина?
- Брачный контракт можно рассматривать не только с меркантильных точек зрения, но и как возможность договориться «на берегу» об обязанностях и степени ответственности в будущей семье, - говорит Лилия Гумерова. - А тяжелые периоды в жизни родителей или влюбленных должны помочь преодолеть специальные кризисные центры. В таких центрах, кстати, могли бы оказывать помощь и в случае насилия в семье по отношению не только к женщинам или детям, но и к мужчинам. Такое тоже бывает, хоть и в меньшей степени.
После недавнего визита в Башкирию уполномоченного по правам ребенка в России Павла Астахова, г-жа Гумерова поделилась мнением о ювенальной юстиции.
- Может, я и разойдусь во взглядах с Павлом Алексеевичем, но мне кажется, что детское правосудие необходимо, - считает она. - Нас пугают не лучшими примерами Финляндии и Швеции, хотя, быть может, им там просто уже заняться нечем, оттого и происходят скандальные прецеденты. Но нам до них слишком далеко, и детей защитить необходимо. Нам пока не до споров: правильно ребенка шлепнули или нет. У нас десятки детей терпят избиение родителей или унижения в школе. А общество поздно включается, ведет себя пассивно. Пора менять ситуацию.
По словам Лилии Гумеровой, сегодня детские дома тратят на одного ребенка 300-350 тысяч рублей в год.
- А ведь вряд ли кто-то из нас ежемесячно тратит на свое чадо больше 30 тысяч, - говорит она. - Поэтому мы должны перевернуть сознание и заниматься нормальной семьей, где родители хотят работать и воспитывать много детей. И даже работники социальных приютов должны быть «заточены» на работу с семьями. В Москве в этом плане давно изменили подход.
Г-жа Гумерова считает главным «выведение семьи на самодостаточный уровень и решение демографических вопросов: рождаемости и продолжительности жизни.
- Мы сейчас планируем отходить от принципа «раздать всем по три копейки и не решить проблему», - сказала она. - Для семьи с приличным достатком сегодняшние пособия не играют большой роли, а родителям с низкими зарплатами 150 рублей могут облегчить материальные трудности.
Акцент по выплате пособий семьям будет сделан на адресность, в результате чего «часть получателей останутся за чертой, но для других размер выплат заметно увеличится». Так с 1 января следующего года компенсация за посещение ребенком оздоровительных и спортивных клубов будет монетизирована.
- У нас были случаи, когда городской семье, где ребенок посещал и бассейн, и фитнес-клуб выплаты доходили до 25 тысяч рублей, - объясняет вице-премьер. - А сельские жители тоже по закону имели бы право получать выплату, но у них просто нет ни фитнес-зала, ни бассейна. Поэтому пособие будет составлять 500 рублей, и семья сама решит, выложить ли их на покупку кроссовок или оплатить уроки плавания.
Лилия Гумерова отметила, что «среди граждан, пользовавшихся компенсацией, будут недовольные, но нам нужно учиться жить по средствам и предоставлять конкретную адресную помощь». Вице-премьер уверена, что нужно соблюдать принципы социальной справедливости.
- Иногда матери-одиночки получаю компенсацию за электроэнергию, которая покрывает даже расходы на отопление теплиц у дома, - негодует чиновница. – Такого быть не должно.
Не все включено
Лилия Салаватовна рассказала, что с 1 января 2013 года правительство введет выплаты новых пособий. На доплату смогут претендовать многодетные семьи, в которых трое и больше детей, но где среднедушевой доход составляет менее 5600 рублей.
- Эта инициатива долго обсуждалась, но на 2013 год уже заложено 232 млн рублей, а на 2014-й - почти 800 млн, - пояснила она. - В будущем году мы рассчитываем обеспечить пособием, которое составит три тысячи рублей, 12-15 тысяч детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Вице-премьер призывает население знакомиться с текстами законов лично — так удастся избежать многих мифов.
- Вопреки разным слухам, хочу заявить, что школьное образование не будет платным, - сказала она. - И сегодняшние стандарты гораздо шире, чем были раньше. Хотя, безусловно, будет ряд услуг, который дети смогут получить за умеренную плату.
В пример г-жа Гумерова привела уфимский детсад в микрорайоне Южный, где малыши бесплатно посещают бассейн, логопеда, музыкальные уроки и физкультурные мероприятия, но за два занятия в неделю по английскому языку их родители платят около ста рублей.
- У нас был полезный опыт в Учалах, где провели ревизию всех кружков, - продолжила чиновник. - Оказалось, что бесплатно там действует кружок плетения макраме, куда ходят три девочки. А неподалеку в подвале в частной секции по боевым искусствам занимаются десятки ребят и помощи от государства не получают никакой. Хотя именно этот кружок дает и хорошие показатели по профилактике преступности и занятости детей. Поэтому нужно отслеживать очень популярные направления и именно туда направлять силы.
Коснулся разговор и темы доступной городской среды, а также инклюзивного образования. Соглашаясь с тем, что по обеспечению техсредствами инвалидов и доступной средой масса проблем, вице-премьер отметила, что в сознании людей до сих пор живет советский миф, что в стране инвалидов нет. К сожалению, по результатам недавнего соцопроса подавляющее большинство родителей высказались против того, чтобы в классе их ребенка учился «особенный» сверстник.
- Сейчас только две школы работают с инклюзивом, - сказала Гумерова. - Из личного опыта работы психолога в школе помню, как одну девочку с ДЦП буквально заклевали одноклассники. Меня тогда все учителя отговаривали сделать вторую попытку, уверяли, что ребенка придется перевести на индивидуальное обучение. Но я пришла в самый дружный класс и провела буквально семиминутную беседу — вскоре мальчишки провожали новую подружку до дома, во всем помогали. Просто нужно объяснять людям, что опасаться нечего.
По словам Лилии Гумеровой, программа по доступности среды для людей с ограниченными возможностями ежегодно будет усиливаться.
- Недавно я видела, как преобразился Конгресс-холл, внедрив специальные пандусы для инвалидов, - говорит она. - И вопросы трудоустройства мы тоже стараемся решить: для этого руководители предприятия должны заниматься этим вопросом лично, ведь мы еще даже в бытовом плане настолько не приспособлены к полноценной интеграции тех же колясочников.
Детская очередь
Лилия Салаватовна, как вице-премьер, курирует большой социальный блок, в который входят вопросы здравоохранения, образования и культуры, труда и социального развития.
- Казалось бы, министерств и ведомств у нас предостаточно, - пояснила она. - Но главная проблема — межведомственная разобщенность. Ведь в конкретном случае важен не только вопрос лечения больного ребенка, но и то, насколько социально защищена его семья, трудоустроены ли родители. Созданная в 2009 году межведомственная комиссия по делам семьи, материнства и детства скрупулезно разбирает каждый случай.
- Я не считаю, что нужно плодить безмерный штат чиновников, просто нужно выработать четкую схему работы, - сказала вице-премьер. - Теперь мы выясняем причины отключения газа в многодетной семье или смерти младенца. Такая прицельная работа очень дисциплинирует ответственных лиц в разных сферах.
Такому оперативному решению проблем призвана помочь программа «Рубин», которую башкирские власти презентовали коллегам из столицы.
- В рамках этой программы мы излечили от алкоголизма пятерых из десяти мам, а представьте, скольких детей осчастливили, - сказала Лилия Салаватовна. - И ради этих частных случаев нужно работать, привыкая к слаженному алгоритму сотрудничества между ведомствами.
Касаясь выдачи земельных участков многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами, г-жа Гумерова признала — без проблем обходится не всегда.
- Очень много времени занимает перевод земель из сельскохозяйственных в участки индивидуального пользования, - констатировала она. - Но мы этим активно занимаемся, 68 млн рублей выделено на процесс межевания земель. Да и процесс подачи документов упростился. В планах правительства также улучшить меры поддержки матерей-одиночек: вице-премьер отметила, что для неполных семей необходимо предоставлять места в детских садах в первоочередном порядке.
- Сегодня очередность в республике составляет 11 тысяч детей, - сказала она. - При том, что начинали мы с показателей в 55 тысяч. Если посчитать все источники софинансирования по этому вопросу, то на решение его ушло около 9 млрд рублей.
К 2015 году власти планируют полностью ликвидировать очередность в детские сады.
- Но я настроена оптимистично еще и потому, что мы стараемся создать все условия для государственно-частного партнерства, - отметила Гумерова. - Эти механизмы могут существенно удешевить место в дошкольном учреждении. Вскоре мы должны выйти на зарплату учителей в более чем 20 тысяч рублей. И часть родителей хотят и могут не просто отдать ребенка в сад на весь день, но и обучить определенным навыкам.
Ниша дошкольного образования малышей сейчас практически свободна, уверена вице-премьер, и здесь могут прийтись ко двору учителя, которых можно переквалифицировать к работе с малышами.
- Родители хотят, чтобы дети начали учить английский, башкирский или испанский еще до школы, получили художественные или вокальные навыки, - говорит Лилия Салаватовна. - И нам нужно насытить этот рынок, потому что на теневое поле в этой сфере рискнут пойти немногие семьи.
Профанация профориентации
На обсуждение была поднята и тема узких медицинских специалистов.
- С тех пор, как появились доплаты для специалистов первичного звена - около 10 тысяч рублей — все ринулись туда, - сказала Гумерова. - И многие даже не подумали о том, какая ответственность ложится на участковых врачей, о том, что эти деньги тоже нужно отрабатывать.
Поэтому нерадивых медиков будут штрафовать.
- На федеральном уровне давно разработаны критерии оценки эффективности, - поясняет Гумерова. - А у нас пока они не работают: доплаты должны получать только добросовестные врачи.
Наиболее острая нехватка кадров чувствуется на селе, поэтому правила целевого приема планируется пересмотреть и, возможно, ввести ответственность муниципалитетов за выдачу таких направлений на обучение.
- Сегодня после ежегодного отсеивания, после интернатуры и трех лет работы в сфере остается не более 50 человек, - рассказывает она. - В городах подобная история. Поэтому целевые направления должны быть помощью только самым талантливым и действительно готовым вернуться обратно. Кстати, муниципалитеты, возможно, должны будут делать выплаты во время учебы и еще раз пересмотрят цену жилья или выдачу служебных квартир.
Кроме того, возможно закрепление за конкретным медучреждением еще во время обучения студента, что сразу решит вопрос с выбором места практики и интернатуры.
Между тем, в Башкирии, как и во многих других регионах, не хватает представителей рабочих специальностей, а местные вузы продолжают выпускать юристов и экономистов, которых в переизбытке. Замкнутый круг пока что разорвать не удалось: меры по ограничению бюджетных мест по этим направлениям привели к тому, что университеты увеличивают набор на коммерческие отделения.
- Начать нужно с того, что наши 65 центров занятости по республике должны стать не просто ведомствами по выплате пособий, а местом активного трудоустройства, - прокомментировала Лилия Салаватовна. - Но вопрос еще и в том, что в районах многие молодые люди, уже работая на заводах, зачем-то идут заочно в институт опять-таки на юриспруденцию, хотя их вполне устраивают условия труда и зарплата на предприятии.
Кроме того, в связи с последними разговорами о неэффективности некоторых вузов вице-премьер считает нужным кое-где вообще отказаться от филиалов высших учебных учреждений.
- Лучше мы будем четко стыковать учебное заведение с предприятием, которое находится в городе или неподалеку, - добавила она. - А в пользу ликвидации некоторых филиалов два аргумента: экономистов действительно уже слишком много, да и готовят кадры зачастую на очень низком уровне.
Лилия Гумерова поставила в пример Запад, где вообще нет ПТУ: там конкретные заводы и предприятия набирают учеников «с нуля» и готовят для своего производства. Это та система, к которой нужно стремиться и в республике.
- Да и информации у населения по разнообразию профессий крайне мало, - констатировала она. - Если железная дорога, то обязательно машинист, хотя сейчас очень много интересных специальностей по программированию. Думаю, мы сами будем приходить в вузы с интересными направлениями, чтобы более широко презентовать их людям.
Юлия ЛЕЖЕНЬ.