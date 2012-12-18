Лилия Гумерова: «Не нужно плодить безмерный штат чиновников»

- Может, я и разойдусь во взглядах с Павлом Алексеевичем, но мне кажется, что детское правосудие необходимо, - считает она. - Нас пугают не лучшими примерами Финляндии и Швеции, хотя, быть может, им там просто уже заняться нечем, оттого и происходят скандальные прецеденты. Но нам до них слишком далеко, и детей защитить необходимо. Нам пока не до споров: правильно ребенка шлепнули или нет. У нас десятки детей терпят избиение родителей или унижения в школе. А общество поздно включается, ведет себя пассивно. Пора менять ситуацию.