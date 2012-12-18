Динар Гильмутдинов: «Подчиненных предупреждаю – у каждого водителя есть видеокамера»

- Один водитель рассказал мне, что в один из дней «жестянщика» не смог дозвониться до дежурной части, - говорит г-н Гильмутдинов. – Но тогда действительно был аврал на дорогах – в первый гололед в Уфе случилось рекордное количество аварий и все инспекторы «рисовали» ДТП. Планировалось, что страховые компании будут возмещать мелкие повреждения без участия ГАИ, а на деле получается, что страховщики гонят людей оформлять ДТП в Госавтоинспекцию. Вот и не могут люди разъехаться, дожидаются автоинспекторов, потому что понимают, что не получат возмещение ущерба.