Динар Гильмутдинов: «Подчиненных предупреждаю – у каждого водителя есть видеокамера»

Инспектор, бди
Действия всех инспекторов записывает видеорегистратор, который есть в каждой патрульной машине. А в планах г-на Гильмутдинова, оснастить подчиненных минивидеокамерами, которые будут крепиться на кителе рядом с нагрудным знаком стража дорог.
- Если все разговоры с водителями будут вестись «под камеру», все сплетни про решение «проблем на месте», станут вчерашним днем, - уверен Динар Загитович.
При этом, главному автоинспектору Башкирии очень не хотелось бы, чтобы его подчиненные оказались в качестве негативных героев в каком-нибудь ролике на ютубе.
- На каждом разводе сотрудникам ГИБДД напоминают, что у любого водителя есть телефон с видеокамерой и другие гаджеты, которые пишут видео, - рассказывает он. – Поэтому просим автоинспекторов вести себя корректно и не расслабляться.
Сам Динар Гильмутдинов единственный из людей в погонах, который ведет собственный блог, причем самый посещаемый среди личных дневников чиновников в блогосфере.
- Это отличный способ информировать людей, - пояснил он. – В российское законодательство вносится много изменений, в том числе и о суммах штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщаю сразу, чтобы не было сюрпризом для населения.
По словам главного автоинспектора Башкирии, автолюбители могут воспользоваться виртуальной связью, чтобы получить ответ на интересующий их вопрос.
- Один водитель рассказал мне, что в один из дней «жестянщика» не смог дозвониться до дежурной части, - говорит г-н Гильмутдинов. – Но тогда действительно был аврал на дорогах – в первый гололед в Уфе случилось рекордное количество аварий и все инспекторы «рисовали» ДТП. Планировалось, что страховые компании будут возмещать мелкие повреждения без участия ГАИ, а на деле получается, что страховщики гонят людей оформлять ДТП в Госавтоинспекцию. Вот и не могут люди разъехаться, дожидаются автоинспекторов, потому что понимают, что не получат возмещение ущерба.
Хотя, по мнению Динара Загитовича, аврал на дорогах объясняется еще и увеличением числа неграмотных водителей.
- В этом году мы зарегистрировали на 7 тысяч ДТП с механическими повреждениями больше, чем в прошлом, - объясняет он. - Это говорит только о том, что мы стали безграмотней ездить и нарушать правила чаще.
Вызывает неприятие у г-на Гильмутдинова и культура уфимских водителей.
- Одни и те же люди нарушают правила, - сетует он. - Нарушают, платят штраф, а потом снова попадаются на том же, хотя за последнее время столько сделано для того, чтобы передвигаться по городу стало легче – появились светофоры с обратным отсчетом времени, расширены дороги.
Блог Динара Гильмутдинова стал своеобразной книгой жалоб и предложений, куда пишут автолюбители и пешеходы с совершенно разными просьбами – установить светофор, убрать брошенные автомобили из двора, запретить проезд по межквартальным проездам.
- Большую часть жалоб люди должны адресовать муниципалитетам, - говорит Динар Загитович. – Но раз написали в мой блог, мы переадресовываем эти вопросы тем, кто несет ответственность за установку светофоров, строительство подземных переходов и новых развязок и сами стараемся сотрудничать с местными мэриями. Если действительно ситуация угрожает жизни людей, отправляем предписания на имя руководителей глав администраций. И долбим, долбим в одну точку. Иногда это действует, а иногда нет. Так, на одном перекрестке светофор появился только после того, как здесь погиб ребенок.
День вождения
За безопасностью дорог в Башкирии теперь следят видеокамеры.
- На дорогах республики сейчас работает более 170 видеокамер, которые проверяются ежегодно, - сказал Динар Загитович. - Благодаря поддержке президента, мы в следующем году планируем установить по республике минимум еще сотню камер.
Слухи о том, что большая часть камер видеофиксации не работает, глава башкирской Госавтоинспекции опроверг.
- Мы действительно демонтировали несколько приборов – отправляли их на профилактику, отсюда и пошли сплетни, - уверен он. – А число видеокамер будем только увеличивать - люди, зная о том, что впереди стоит видеофиксатор, автоматически сбрасывают скорость — это уже психологический момент, который играет на пользу безопасности.
Но ставить повсюду «обманки» в виде пластиковых и деревянных автополицейских для устрашения лихачей и безалаберных пешеходов г-н Гильмутдинов не считает нужным.
- Ну, один раз водитель снизит скорость, - рассуждает он. - А потом, зная, что это всего лишь макет, уже пронесется как обычно — это не выход из ситуации.
Начальник башкирской ГАИ рассказал, как следует вести себя на дорогах в гололед. Оказывается, надежда на шипованную резину часто играет злую шутку с автовладельцами.
- Да, шипы полезны при резком старте с места, при пробуксовке, - сказал он. - Но на большой скорости любая маленькая кочка может стать причиной серьезной аварии: машину может вынести на встречку или за пределы дороги, независимо есть на колесах шипы или нет. Самая надежная тактика в гололед — это выдержанная дистанция и невысокая скорость.
Любопытно, что вскоре на конвертах со штрафами из центров видеофиксации появятся плакаты, прививающие водителям культуру на дороге.
- Прежде чем растиражировать эти лозунги, мы обратились к советскому прошлому, - рассказывает Динар Гильмутдинов. – И оказалось, что 20 лет назад очень многое делалось для пропаганды безопасности дорожного движения. Вроде банальные фразы типа «Водитель, не спеши — тебя ждут дома», а бьет в подсознание очень сильно.
- Уфимские водители радуются возможности развернуться, не доезжая до перекрестка…
- Люди нас благодарят за разворотный эксперимент, который начался в прошлом году, - соглашается Динар Загитович. - А вот в Москве, когда узнали, что мы нанесли разметку, разрешающую совершать поворот на соседнюю полосу за 50 метров до перекрестка, нас по головке не погладили, возмущались самоуправством. Но потом через депутатов все вопросы были согласованы и узаконены, теперь опыт Уфы начали использовать в других городах.
- Пешеходы не рискуют от того, что разрешили правый поворот при горящем красном?
- Есть правила дорожного движения, которые водители неукоснительно обязаны соблюдать – в частности преимущество пешехода. Так что водители обязаны остановиться, даже, несмотря на то, что им горит направо зеленая стрелка.
Хотя и поведением пешеходов главный автоинспектор Башкирии не доволен.
- Люди становятся жертвами автомобилей, потому что стремятся перебежать дорогу, где попало, - говорит он. – А мы не можем отследить всех безбашенных пешеходов, круглосуточно наблюдать за дорогой. Будь моя воля, я бы повысил штрафы за переход в неположенном месте до двух тысяч рублей, чтобы люди сто раз подумали, прежде чем выбегать на дорогу. И личность установить просто – доставить такого бегуна в отделение.
Идеальный для водителя город, по мнению г-на Гильмутдинова, это мегаполис с круговыми развязками, подземными и надземными парковками, разгонными полосами, эстакадами, разводящими движение и пешеходными переходами.
- Но не все, чтобы мы хотели воплотить в жизнь, получается в Уфе, - констатирует он. – В одном месте, где мы настаивали сделать развязку, построили коммерческую недвижимость, но зато, наконец, началось строительство пешеходных переходов. В уже застроенных микрорайонах трудно что-то изменить, но там, где город только строится, мы будем настаивать не необходимой инфраструктуре для безопасности движения. Например, нужны разгонные полосы на проспекте Салавата Юлаева, чтобы не было пересечений на развязках, а поток шел непрерывно. Это стоит больших денег, но делать надо, потому что скоро автомобилей станет еще больше, особенно если будет принят закон, разрешающий детям с 16 лет водить автомобили определенных техпараметров.
Алина НИЛОВА.