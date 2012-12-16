Уфимский конькобежец – в тройке лидеров

На стартовых этапах в Канаде выступили воспитанники СДЮСШОР №
В финале эстафеты на
На втором этапе в Монреале Семен завоевал бронзовую медаль на дистанции
На третьем этапе Кубка мира в японской Нагойе (30 ноября – 2 декабря) в составе сборной России выступили Семён Елистратов, Руслан Захаров и Вячеслав Кургинян. На четвёртом этапе в Шанхае (Китай) с 7 по 9 декабря выступили Семён Елистратов и Руслан Захаров.
В Нагойе Елистратов дважды останавливался в шаге от пьедестала: сначала на дистанции
В Шанхае на дистанции
Пятый этап пройдет с 1 по 3 февраля 2013 года в Сочи.
Лилия МУРСАЛОВА.