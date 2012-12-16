Уфимский конькобежец – в тройке лидеров

Семен Елистратов продолжает оставаться в тройке лидеров общего зачета Кубка мира по шорт-треку на дистанции 1500 м. Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал общий зачет Кубка мира по шорт-треку после этапов в канадских Калгари и Монреале, а также в японской Нагойе и китайском Шанхае. Россиянин Виктор Ан занимает вторые места на дистанциях 1000 и 1500 м, уфимец Семен Елистратов – по-прежнему третий на 1500 м.