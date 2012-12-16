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Уфимский конькобежец – в тройке лидеров

17 декабря 2012, 01:04
Семен Елистратов продолжает оставаться в тройке лидеров общего зачета Кубка мира по шорт-треку на дистанции 1500 м. Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал общий зачет Кубка мира по шорт-треку после этапов в канадских Калгари и Монреале, а также в японской Нагойе и китайском Шанхае. Россиянин Виктор Ан занимает вторые места на дистанциях 1000 и 1500 м, уфимец Семен Елистратов – по-прежнему третий на 1500 м.

На стартовых этапах в Канаде выступили воспитанники СДЮСШОР № 1 г.Уфы — Руслан Захаров, Семен Елистратов, Вячеслав Кургинян и Дмитрий Мигунов. Дмитрий участвовал лишь на втором этапе в Монреале.

В финале эстафеты на 5000 м среди мужчин на первом этапе Кубка мира в Калгари уфимцы Вячеслав Кургинян и Семен Елистратов с товарищами по команде Виктором Ан и Владимиром Григорьевым завоевали серебряные медали, показав результат 6.40,136.

На втором этапе в Монреале Семен завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 м с результатом 2.19,539.

На третьем этапе Кубка мира в японской Нагойе (30 ноября – 2 декабря) в составе сборной России выступили Семён Елистратов, Руслан Захаров и Вячеслав Кургинян. На четвёртом этапе в Шанхае (Китай) с 7 по 9 декабря выступили Семён Елистратов и Руслан Захаров.

В Нагойе Елистратов дважды останавливался в шаге от пьедестала: сначала на дистанции 1500 м, а затем в составе эстафетной четвёрки (в которой также выступил уфимец Вячеслав Кургинян).

В Шанхае на дистанции 1500 м Семен Елистратов занял четвертое место, Руслан Захаров — седьмое.

Пятый этап пройдет с 1 по 3 февраля 2013 года в Сочи.

Лилия МУРСАЛОВА.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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