Строители загородной недвижимости получили от чиновников подарок в 500 млн рублей

Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкортостана, должностные лица из администрации Уфимского района торговали пригородной землей с июля по август 2011 года, причинив государству ущерб в более чем 500 миллионов рублей. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к его совершению.