Строители загородной недвижимости получили от чиновников подарок в 500 млн рублей

В следственном комитете РБ по факту незаконной передачи наделов земли под малоэтажное строительство возбудили уголовное дело, но подозреваемых в должностном преступлении еще не определили.
Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкортостана, должностные лица из администрации Уфимского района торговали пригородной землей с июля по август 2011 года, причинив государству ущерб в более чем 500 миллионов рублей. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к его совершению.
В случае, если проштрафившимся чиновникам предъявят обвинение, они будут отвечать перед законом по ч.1 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Уголовный кодекс предусматривает за это преступление до четырех лет лишения свободы.