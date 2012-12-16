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Строители загородной недвижимости получили от чиновников подарок в 500 млн рублей

17 декабря 2012, 01:20
Могут стать фигурантами уголовного дела чиновники администрации Уфимского района Башкирии, продавшие коммерсантам по заниженной цене 1333 земельных участка в районе поселка Булгаково. Застройщик, которым выступила фирма «Стройвертикаль», намеревался на этих участках возвести новый поселок – Новобулгаково. Так что более 1,6 миллионов квадратных метров земли «ушли» строителям загородной недвижимости без определения рыночной стоимости и в ущерб собственникам местных огородов.

В следственном комитете РБ по факту незаконной передачи наделов земли под малоэтажное строительство возбудили уголовное дело, но подозреваемых в должностном преступлении еще не определили.

Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкортостана, должностные лица из администрации Уфимского района торговали пригородной землей с июля по август 2011 года, причинив государству ущерб в более чем 500 миллионов рублей. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к его совершению.

В случае, если проштрафившимся чиновникам предъявят обвинение, они будут отвечать перед законом по ч.1 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Уголовный кодекс предусматривает за это преступление до четырех лет лишения свободы.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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