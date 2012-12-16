Скорость на проспекте Салавата Юлаева ограничили из-за срезанного асфальта

Главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутднов объяснил, почему на участке между улицей Лесотехникума и незавершенной развязкой у улицы Сагита Агиша на проспекте Салавата Юлаева ограничена скорость движения до 60 километров в час. Напомним, на всем протяжении скоростной трассы Уфы установлена скорость 80 километров в час и лишь недавно на этом участке, причем на полосах движения в обе стороны, появились знаки об ограничении скоростного режима, как утверждалось «в связи с плохими погодными условиями».