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Скорость на проспекте Салавата Юлаева ограничили из-за срезанного асфальта

17 декабря 2012, 01:23
Главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутднов объяснил, почему на участке между улицей Лесотехникума и незавершенной развязкой у улицы Сагита Агиша на проспекте Салавата Юлаева ограничена скорость движения до 60 километров в час. Напомним, на всем протяжении скоростной трассы Уфы установлена скорость 80 километров в час и лишь недавно на этом участке, причем на полосах движения в обе стороны, появились знаки об ограничении скоростного режима, как утверждалось «в связи с плохими погодными условиями».

На самом деле в ГИБДД посчитали необходимым обезопасить участников дорожного движения из-за срезанного в этом месте асфальта.

- На этом участке была повышенная колейность дороги, - признался руководитель УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов. – Колеи были настолько глубокими и небезопасными, что мы обратились в администрацию города с просьбой срезать некачественный асфальт.

Динар Гильмутдинов не смог объяснить, почему именно на этом участке дороги асфальт продавился настолько, что стал угрожать безопасности дорожного движения.

- Здесь дорога давно не ремонтировалась, - предположил он.

Сегодня на проспекте Салавата Юлаева сразу за улицей Лесотехникума до развязки на Сагита Агиша выровненное дорожное покрытие на двух центральных полосах напоминает стиральную доску, но, как утверждает г-н Гильмутдинов, такая дорога зимой намного безопаснее, чем ярко выраженные колеи.

- Поэтому на этом участке мы и ограничили скорость, - объясняет он. – Если двигаться со скоростью 60 километров в час, то участникам дорожного движения ничего не грозит.

По словам Динара Гильмутдинова, колейность опасна тем, что автомобиль, попавший колесами в углубление, может выбросить на встречную полосу.

- На всех остальных участках проспекта Салавата Юлаева рекомендуемая скорость – 80 километров в час, - говорит он. – Мы заинтересованы в том, чтобы автомобили двигались в этом режиме, не создавая толчеи и заторов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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