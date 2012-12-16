Скорость на проспекте Салавата Юлаева ограничили из-за срезанного асфальта

На самом деле в ГИБДД посчитали необходимым обезопасить участников дорожного движения из-за срезанного в этом месте асфальта.
- На этом участке была повышенная колейность дороги, - признался руководитель УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов. – Колеи были настолько глубокими и небезопасными, что мы обратились в администрацию города с просьбой срезать некачественный асфальт.
Динар Гильмутдинов не смог объяснить, почему именно на этом участке дороги асфальт продавился настолько, что стал угрожать безопасности дорожного движения.
- Здесь дорога давно не ремонтировалась, - предположил он.
Сегодня на проспекте Салавата Юлаева сразу за улицей Лесотехникума до развязки на Сагита Агиша выровненное дорожное покрытие на двух центральных полосах напоминает стиральную доску, но, как утверждает г-н Гильмутдинов, такая дорога зимой намного безопаснее, чем ярко выраженные колеи.
- Поэтому на этом участке мы и ограничили скорость, - объясняет он. – Если двигаться со скоростью
По словам Динара Гильмутдинова, колейность опасна тем, что автомобиль, попавший колесами в углубление, может выбросить на встречную полосу.
- На всех остальных участках проспекта Салавата Юлаева рекомендуемая скорость –