Бывший ресторан «Галле» выставят на продажу

Начальная цена – 2 млн рублей. В собственности фирмы есть недвижимость в Мелеузе. Это уже вторая попытка продать госфирму. В тот же день состоятся повторные торги проектного института «Уралтрубопроводстройпроект», его стартовую стоимость оценили в 76 млн рублей.
1 февраля с молотка пустят государственную долю в компании «Промвентиляция», где правительство Башкирии имеет 48 процентов уставного капитала. Предприятие занимается теплоизоляционными работами и монтажом климатических систем, и владеет недвижимостью в Уфе и Нефтекамске, в штате трудятся 97 человек. Торговаться начнут с 22 млн рублей. Продать свою долю в предприятии правительство пытается с 2007 года.
Также Минземимущества предпримет третью попытку продать 49 процентов уставного капитала в торгово-коммерческой фирме «Родник», определив стартовую стоимость в 13,4 млн рублей. Предприятие живет сдачей в аренду площадей в двухэтажном старом здании на улице Коммунистической, 111. Часть недвижимости в обременении – 401 из 690 квадратных метров старого особняка сданы в аренду. Земля к торгам не прилагается, ее изъяла мэрия Уфы, поскольку квартал, прилегающий к проспекту Салавата Юлаева идет под комплексную застройку.
Другая госкомпания – «Башкоммунприбор» оценена в 40 млн рублей. Фирма занимается поставкой и монтажом счетчиков тепла и воды, продажей сантехнического оборудования, владеет трехэтажным офисом в Уфе на улице Рязанская, 12/3. Ее выставляют на аукцион впервые.
14 февраля Минземимущества устроит торги по продаже проектного института «Салаватнефтехимпроект». Аукцион начнется с 109 млн рублей. В собственности института есть двухэтажное офисное здание в Салавате на улице Гагарина, 8. В штате 173 работника. Ранее, по сообщениям в прессе, заявки на покупку предприятия поступала от «Газпром нефтехим Салават», являющийся основным потребителем услуг проектного бюро.
А вот госкомпанию «Башкоммунэнерго», специализирующейся на обслуживании тепловых сетей и котельных, власти оценили в 39 млн рублей. В собственности предприятия офис на улице 50 лет Октября в Уфе, производственный корпус в Деме, лаборатория, два гаража и два склада. Штат – 41 человек.
В тот же день решится судьба части акций в предприятии общественного питания «Гурман», где республике принадлежит 40 процентов уставного капитала. Основная деятельность «Гурмана» не общепит, как можно было бы подумать, а сдача в аренду недвижимости. Примечательно, что эта недвижимость в самом центре Уфы – экс-ресторан «Галле» на улице 50 лет Октября, 32 в здании 136 кулинарного училища. Сейчас первый этаж разделен между ресторанами трех иностранных брэндов. Из 1843 «квадратов» предприятия
На 4 марта назначены торги имуществом «Башфармации». Госкомпания выставит на продажу 14 незаконченных жилых домов в поселке Стуколкино Уфимского района со степенью готовности от 15 до 50 процентов и площадью от 139 до 171 квадратных метров. Дома ранее принадлежали строительно-ремонтному тресту «Башкоммундор», но в феврале 2010 года трест был присоединен к «Башфармации». Минземимущества установило стартовую стоимость лота в 31,6 млн рублей. Ранее, 26 февраля госкомпания намерена продать с аукциона аптечные склады в Нефтекамске на улице Магистральной. За складской комплекс площадью в 2 тысячи «квадратов» планируется выручить как минимум 18 млн рублей.
Также власти не оставляют попытки продать свою долю в «Башкирском троллейбусном заводе». На 31 января назначены торги по продаже 55 процентов в уставном капитале «БТЗ», аукцион начнется с 99,8 млн рублей. Минземимущество уже выставляло свою долю на торги летом прошлого года, но аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Не исключено что это объясняется тем, что заводская недвижимость находится в залоге.
Дмитрий КОЛПАКОВ.