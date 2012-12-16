Бывший ресторан «Галле» выставят на продажу

В тот же день решится судьба части акций в предприятии общественного питания «Гурман», где республике принадлежит 40 процентов уставного капитала. Основная деятельность «Гурмана» не общепит, как можно было бы подумать, а сдача в аренду недвижимости. Примечательно, что эта недвижимость в самом центре Уфы – экс-ресторан «Галле» на улице 50 лет Октября, 32 в здании 136 кулинарного училища. Сейчас первый этаж разделен между ресторанами трех иностранных брэндов. Из 1843 «квадратов» предприятия 849 метров сданы в аренду, и не исключено, что сами арендаторы и поборются за недвижимость на «красной линии». Госдоля в предприятии оценена в 32 млн рублей.