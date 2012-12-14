Республиканские власти и «Башхим» объединяют активы в "Башкирскую содовую компанию"

"Башхим" решил объединить ОАО "Каустик", который является крупнейшим производителем ПВХ, ОАО "Березниковский содовый завод", транспортную компанию "Транснефтехим" и ОАО "Сода", лидера по производству кальцинированной соды, в единую "Башкирскую содовую компанию". Только в следующем году в новую компанию планируется инвестировать более 4 млрд рублей, а всего до 2018 года в производство будет вложено около 60 млрд рублей. Эти средства пойдут на расширение производства и решение экологических проблем, рассказала гендиректор "Башхима" Надежда Пинигина.
Доля республики в уставном капитале новой компании составит 38%, 2% акций отойдут миноритариям, а 60% - «Башхиму».
Как рассказал источник близкий к переговорному процессу, для оценки активов была привлечена немецкая компания BDO. «Это одна из крупнейших консалтинговых компаний в мире, она оценила долю государства в объединенной компании в 32%, но из-за позиций президента республики Рустэма Хамитова доля республики в компании увеличилась до 38%», - заявил источник. По его словам, Рустем Хамитов проявил себя, как жесткий переговорщик, и, как настоящий государственник. «Дополнительные 6% в «Башкирской содовой компании» государство в лице республики получила только благодаря главе республики, и частные собственники Башкирской химии отступили», - резюмировал источник.
Объединение компаний также защитит российский рынок от экспансии зарубежных производителей и позволит сохранить отечественную отрасль производства кальцинированной соды. Сейчас компания занимает около 70% российского рынка, а после объединения сможет производить 4% общемирового объема кальцинированной соды.
Консолидация активов также решит и вопрос концентрации финансовых ресурсов для разработки новых месторождений, пояснил министр экономического развития Башкирии Александр Марьин. "Мы рассчитываем на продолжение укрепления нашего сотрудничества с государством в области решения вопросов по сырью для производства ПВХ и кальцинированной соды", - отметила Пинигина.
"Башхим" уже получил лицензию на разработку Каранского месторождения и готовит план разведывательных работ на этом участке. В 2013 году компания планирует финансировать только разведку этого месторождения и займется подготовкой технико-экономического обоснования для строительства путей доставки сырья на предприятия. Марьин добавил, что власти республики пока не планируют разработку шиханов Тра-тау и Юрак-тау, которые считаются памятником природы.
Как рассказал замгендиректора "Башхима" по экономике Сергей Иванушкин, Каранское месторождение расположено в 70 км от Стерлитамака и пока не посчитано, как это отразится на себестоимости выпускаемой продукции, но добавил, что на Березняковском содовом заводе сырьевой источник находится примерно на таком же расстоянии от предприятия и завод успешно работает.
Мэр Стерлитамака Алексей Изотов рассказал, что разработка этого месторождения будет реализовано в формате государственно-частного партнерства - инфраструктура будет создана за счет вложений государства и частных инвестиций, а разработка будет осуществляться на средства самого предприятия после подтверждения запасов и качества сырья. Он заверил, что городские власти будут осуществлять строгий экологический контроль за производством - на заводах "Каустик" и "Сода" уже установили станции мониторинга состояния воздуха.
Часть отходов от производства будут использовать для изготовления антиобледенительной жидкости. «На «Соде» реализован проект фильтрации жидкости, он будет завершен в следующем году. Мы планируем нарастить объем производства хлористого кальция на 100 тыс тонн в год, этот продукт как раз используют в качестве антиобледенительной жидкости», - пояснил Иванушкин.