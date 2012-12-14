Республиканские власти и «Башхим» объединяют активы в "Башкирскую содовую компанию"

Как рассказал источник близкий к переговорному процессу, для оценки активов была привлечена немецкая компания BDO. «Это одна из крупнейших консалтинговых компаний в мире, она оценила долю государства в объединенной компании в 32%, но из-за позиций президента республики Рустэма Хамитова доля республики в компании увеличилась до 38%», - заявил источник. По его словам, Рустем Хамитов проявил себя, как жесткий переговорщик, и, как настоящий государственник. «Дополнительные 6% в «Башкирской содовой компании» государство в лице республики получила только благодаря главе республики, и частные собственники Башкирской химии отступили», - резюмировал источник.