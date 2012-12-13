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В Уфе сгорел автосервис

14 декабря 2012, 01:45
В четверг в здании центра кузовного ремонта «АвтоКор» на Владивостокской, 1 произошел пожар. Жители столицы Башкирии, находящиеся в центральной части города, могли наблюдать клубы черного дыма. Как сообщили работающие на месте огнеборцы, возгорание началось около полудня. На место прибыло четыре экипажа пожарных машин и карета скорой помощи.

К 14 часам пожарным удалось справиться с огнем. Несмотря на то, что автосервис выгорел почти полностью, погибших и пострадавших нет. Сейчас на месте работают дознаватели, которые в ближайшее время должны выяснить причину возгорания. Можно предположить, что пожар случился из-за сильного похолодания: из-за чрезмерной эксплуатации обогревательных приборов подобные воспламенения происходят очень часто. Так же есть версия, что причиной пожара стали сушильные камеры, которые используются при покраске автомобильных кузовов. В любом случае – нарушена техника безопасности.

Евгений КОСТИЦЫН.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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