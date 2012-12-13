В Уфе сгорел автосервис

К 14 часам пожарным удалось справиться с огнем. Несмотря на то, что автосервис выгорел почти полностью, погибших и пострадавших нет. Сейчас на месте работают дознаватели, которые в ближайшее время должны выяснить причину возгорания. Можно предположить, что пожар случился из-за сильного похолодания: из-за чрезмерной эксплуатации обогревательных приборов подобные воспламенения происходят очень часто. Так же есть версия, что причиной пожара стали сушильные камеры, которые используются при покраске автомобильных кузовов. В любом случае – нарушена техника безопасности.