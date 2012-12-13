Дмитрий Хворостовский выступит с юбилейным концертом в Уфе

Его выступления – гармоничное сочетание высокого искусства и великолепного мастерства исполнения.
Регулярные ангажементы в ведущих оперных театрах мира, включая Covent Garden, Bavarian State Opera, Munich State Opera, Berlin State Opera, Teatro alla Scala, Vienna State Opera, Metropolitan Opera, Chicago Lyric Opera и многих других раскрыли в певце многогранного артиста с мощным драматическим потенциалом.
Концерты Дмитрия Хворостовского расписаны на много лет вперед, в Уфе он выступал лишь однажды – в 2008 году. Тогда для Уфы это стало настоящим событием, счастливчики раскупили все билеты еще за месяц до выступления легендарного оперного певца. Тогда зрительный зал башкирской филармонии был наполнен буквально до отказа, люди стояли даже в проходах.
Если вы очень хотели, но так и не попали на концерт легендарного певца, обязательно посетите 28 декабря ДК «Нефтяник». Насладитесь бархатным голосом и уникальной техникой бельканто для настоящих ценителей искусства, творчеством одного из лучших баритонов современности. По словам организаторов, с приобретением билетов стоит поторопиться, в кассах города осталась лишь меньше половины билетов.
Азамат МАГАДЕЕВ.