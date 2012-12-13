Дмитрий Хворостовский выступит с юбилейным концертом в Уфе

Концерты Дмитрия Хворостовского расписаны на много лет вперед, в Уфе он выступал лишь однажды – в 2008 году. Тогда для Уфы это стало настоящим событием, счастливчики раскупили все билеты еще за месяц до выступления легендарного оперного певца. Тогда зрительный зал башкирской филармонии был наполнен буквально до отказа, люди стояли даже в проходах.