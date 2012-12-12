В Уфе из-за разрыва теплотрассы могут стать жертвами мороза свыше 9000 человек

9053 человек могут стать жертвами мороза в микрорайоне Инорс в Калининском районе столицы Башкирии. На пересечении улиц Ферина и Сельской Богородской в ночь со вторника на среду прорвало тепломагистральную сеть, которую обслуживает компания «БРТС». Во втором часу ночи на теплотрассе уже начались ремонтные работы. Труба диаметром 400 мм разошлась на стыке из-за несоблюдения правил сварочных работ. Это первая авария с начала отопительного сезона. Температура воздуха в ночь с 11 на 12 декабря в Уфе составляла минус 27 градусов.