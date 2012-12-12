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В Уфе из-за разрыва теплотрассы могут стать жертвами мороза свыше 9000 человек

12 декабря 2012, 15:43
9053 человек могут стать жертвами мороза в микрорайоне Инорс в Калининском районе столицы Башкирии. На пересечении улиц Ферина и Сельской Богородской в ночь со вторника на среду прорвало тепломагистральную сеть, которую обслуживает компания «БРТС». Во втором часу ночи на теплотрассе уже начались ремонтные работы. Труба диаметром 400 мм разошлась на стыке из-за несоблюдения правил сварочных работ. Это первая авария с начала отопительного сезона. Температура воздуха в ночь с 11 на 12 декабря в Уфе составляла минус 27 градусов.

В результате аварии без тепла могут остаться 87 домов, где проживает свыше девяти тысяч человек, пять больниц, четыре детских сада, 34 офиса, одна школа и институт. На экстренный случай власти приготовили тепловые пушки.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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