В Уфе из-за разрыва теплотрассы могут стать жертвами мороза свыше 9000 человек
12 декабря 2012, 15:43
9053 человек могут стать жертвами мороза в микрорайоне Инорс в Калининском районе столицы Башкирии. На пересечении улиц Ферина и Сельской Богородской в ночь со вторника на среду прорвало тепломагистральную сеть, которую обслуживает компания «БРТС». Во втором часу ночи на теплотрассе уже начались ремонтные работы. Труба диаметром 400 мм разошлась на стыке из-за несоблюдения правил сварочных работ. Это первая авария с начала отопительного сезона. Температура воздуха в ночь с 11 на 12 декабря в Уфе составляла минус 27 градусов.
В результате аварии без тепла могут остаться 87 домов, где проживает свыше девяти тысяч человек, пять больниц, четыре детских сада, 34 офиса, одна школа и институт. На экстренный случай власти приготовили тепловые пушки.