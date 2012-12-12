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Использование веб-камер на грядущих выборах обойдется в 90 млн рублей

12 декабря 2012, 23:10
В ЦИК РБ пока не могут назвать дату проведения выборов в башкирский парламент, которые должны состояться в 2013 году. Полномочия депутатов нынешнего созыва Госсобрания истекают уже в марте, а единый день голосования на территории страны установлен во второе воскресение сентября. Глава Центризбиркома Башкирии Хайдар Валеев не исключил, что полномочия республиканских парламентариев будут продлены до осени. Выборы в Курултай РБ пройдут согласно нововведениям, внесенным в политическое законодательство страны – выдвигать своих кандидатов смогут любые политические партии, зарегистрированные Минюстом не позднее, чем за полгода до объявления выборов. В РБ таких партий уже 23, так что политическая активность на грядущих выборах обещает быть высокой.

Но неясно, будут на избирательных участках использоваться веб-камеры. По словам председателя ЦИК РБ Хайдара Валеева, в бюджет не заложены деньги на проведение веб-трансляции избирательного процесса.

- У нас 2248 УИКов, если посчитать – это около 90 млн рублей затрат на проведение трансляции, - заметил г-н Валеев.

Напомним, что предыдущие выборы в муниципальные советы 14 октября прошли без интернет-трансляции, хотя, по положению центризбиркома РФ веб-камеры применяются на муниципальных выборах в населенных пунктах, имеющих свыше 250 тысяч избирателей.

Неизвестно, где находятся сами веб-камеры и оборудование, смонтированное на избирательных участках к президентским выборам. По неофициальным данным все оборудование демонтировано и вывезено на склады «Ростелекома» в Самару.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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