Использование веб-камер на грядущих выборах обойдется в 90 млн рублей

Но неясно, будут на избирательных участках использоваться веб-камеры. По словам председателя ЦИК РБ Хайдара Валеева, в бюджет не заложены деньги на проведение веб-трансляции избирательного процесса.
- У нас 2248 УИКов, если посчитать – это около 90 млн рублей затрат на проведение трансляции, - заметил г-н Валеев.
Напомним, что предыдущие выборы в муниципальные советы 14 октября прошли без интернет-трансляции, хотя, по положению центризбиркома РФ веб-камеры применяются на муниципальных выборах в населенных пунктах, имеющих свыше 250 тысяч избирателей.
Неизвестно, где находятся сами веб-камеры и оборудование, смонтированное на избирательных участках к президентским выборам. По неофициальным данным все оборудование демонтировано и вывезено на склады «Ростелекома» в Самару.
Дмитрий КОЛПАКОВ.