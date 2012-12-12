Использование веб-камер на грядущих выборах обойдется в 90 млн рублей

В ЦИК РБ пока не могут назвать дату проведения выборов в башкирский парламент, которые должны состояться в 2013 году. Полномочия депутатов нынешнего созыва Госсобрания истекают уже в марте, а единый день голосования на территории страны установлен во второе воскресение сентября. Глава Центризбиркома Башкирии Хайдар Валеев не исключил, что полномочия республиканских парламентариев будут продлены до осени. Выборы в Курултай РБ пройдут согласно нововведениям, внесенным в политическое законодательство страны – выдвигать своих кандидатов смогут любые политические партии, зарегистрированные Минюстом не позднее, чем за полгода до объявления выборов. В РБ таких партий уже 23, так что политическая активность на грядущих выборах обещает быть высокой.