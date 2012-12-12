Башкирия оказалась во власти арктического холода

- Январь самый холодный месяц в году с низкими среднесуточными температурами, - говорит г-жа Козаева. - В начале месяца мы прогнозируем минус 16, к концу января минус 17. Длительной холодной погоды не ждем, но несколько дней низкие температуры продержатся. Но наиболее холодная погода по нашим расчетам нас ожидает все-таки в феврале, он будет холоднее обычного, в среднем -12-15 градусов. Март также ожидается не очень теплый, очевидно весна будет затяжной.
Подводя метеорологические итоги года, г-жа Козаева заявила, что весенняя погода еще раз подтвердила, что климат в Башкирии необратимо меняется, и привела в пример так называемый «вегетационный» период – срок жизни растений.
- В связи с изменением климата в последние годы наметилась тенденция удлинения вегетационного периода, он начинается раньше, - говорит она. - В апреле с резкого перехода через +5, особенно это было видно в этом году. В норме окончание вегетации – в первой пятидневке октября, в последние годы этот срок сдвинулся на вторую пятидневку.
Также, малое количество снега, выпадающего за последние зимы, не характерно для нашего региона.
- Малоснежье у нас не в правило, скорее неудачные годы, если помните, 90-е были с бешеным количеством осадков, дворы заметало снегом, - вспоминала Анна Козаева.
По мнению главного синоптика республики, если погода будет так себя вести и дальше, анекдоты про два урожая за лето станут реальностью.
- В этом нет ничего смешного, вспомните, этим летом было два урожая клубники, ягода зацвела в августе и дала второй урожай. Однако есть признаки изменения климата куда менее безобидные, чем цветение клубники в августе. Например, в этом году Росгидромет сообщил, что полярные льды Арктики покрыли наименьшую территорию за все годы наблюдений. Куда приведет дальнейшее потепление, никто не знает.
Дмитрий КОЛПАКОВ.