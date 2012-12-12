Башкирия оказалась во власти арктического холода

- В этом нет ничего смешного, вспомните, этим летом было два урожая клубники, ягода зацвела в августе и дала второй урожай. Однако есть признаки изменения климата куда менее безобидные, чем цветение клубники в августе. Например, в этом году Росгидромет сообщил, что полярные льды Арктики покрыли наименьшую территорию за все годы наблюдений. Куда приведет дальнейшее потепление, никто не знает.