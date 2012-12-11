В Уфе заглянут в будущее судебной системы Башкирии

Участие в конференции примут судьи и работники аппарата Верховного Суда РБ, ученые-юристы, студенты юридических вузов. Предполагается, что в ходе работы научного форума будут затронуты вопросы становления и развития судебной системы в Башкирии, проблемы совершенствования судебной деятельности по делам несовершеннолетних, и многие другие.