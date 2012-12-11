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В Уфе заглянут в будущее судебной системы Башкирии

11 декабря 2012, 20:08
В среду в Верховном суде РБ пройдет региональная научно-практическая конференция «Судебная система Республики Башкортостан как составляющая судебной системы Российской Федерации: прошлое, настоящее, будущее». Мероприятие, приуроченное к 90-летию образования судебной системы региона, проводится по инициативе Верховного суда Республики Башкортостан и управления судебного департамента в РБ.

Участие в конференции примут судьи и работники аппарата Верховного Суда РБ, ученые-юристы, студенты юридических вузов. Предполагается, что в ходе работы научного форума будут затронуты вопросы становления и развития судебной системы в Башкирии, проблемы совершенствования судебной деятельности по делам несовершеннолетних, и многие другие.

По материалам конференции будет издан сборник научных работ, где будут отражены исторические аспекты становления и развития судебной системы в Российской Федерации; актуальные проблемы судоустройства и организации судебной деятельности современной России, выработаны научно-практические рекомендации по совершенствованию законодательства.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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