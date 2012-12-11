Уфимцы, поверившие в апокалипсис, снесли с прилавков соль и свечи

В интернете появилось сообщение жителя тибетского монастыря Оракула Шамбалы, который предостерегает всех землян о грядущем «конце света». По его словам на всей Земле около 10 утра по московскому времени 21.12.2012 наступят полная темнота и тишина. Так как планета в этот момент будет проходить через галактическую «нулевую полосу», то не будет света, электричества, связи и звуков.
- Пугаться и волноваться не надо, - предупреждает оракул. - Это состояние пространства, где гасится и не может распространяться энергия, где отсутствуют электромагнитные поля у всех объектов.
По словам тибетского ламы, темнота будет сопровождаться космическими всполохами, иллюзорными вспышками света и продлится примерно три-четыре дня. Затем свет солнца опять появится.
- Животные Земли заранее почувствуют приход «космической темноты» и запрячутся в норы, - говорит монах. - Люди в городах не почувствуют, поэтому будут жертвы сумасшествия. Может погибнуть 10% населения Земли.
Оракул Шамбалы расписал и практические рекомендации для землян о том, чем запастись и как себя вести во время «судного дня»
Полный выход Земли из «нулевой полосы», по мнению тибетского ламы, ожидается примерно 7 февраля 2013 года. Произойдет частичное восстановление электроснабжения, транспортного сообщения. К концу марта мир восстановится полностью.
Это сообщение вызвало настоящий ажиотаж, если не сказать панику среди доверчивых и впечатлительных людей. Однако эта суета оказалась «на руку» предпринимателям, которые решили неплохо заработать на верующих в апокалипсис гражданах. Многие впрок запасаются свечами, солью и спичками, покупают места в бункерах, приобретают «индульгенции» и «чрезвычайные наборы». А на Украине туроператоры предлагают людям туры в рай или ад, на усмотрение. И даже такое предложение породило спрос. Самыми популярными оказались билеты в ад, так как продавцы уверяют, что там веселее. Заплатив деньги, клиент получает сертификат, бронирование места и билет на свободное падение в преисподнюю. А покупатели райских туров будут занесены в Книгу Света и это путешествие происходит по системе «все включено».
Однако при мониторинге услуг башкирских туристических компаний, выяснилось, что в регионе до такого абсурда они еще не дошли. Но апокалипсическая паника коснулась и Башкирии. Так, например, жители республики устроили настоящую охоту за свечами и солью. И сегодня парафиновое изделие можно найти далеко не во всех хозяйственных магазинах.
Владелец хозяйственного магазина в поселке Зубово Самат Дельмухаметов был вынужден повесить на дверях торговой точки объявление: «Свечей нет», так как его в буквальном смысле затретировали испуганные местные жители.
- У нас скупили абсолютно все свечи, - говорит г-н Дельмухаметов. - Когда дойдут руки, я обязательно завезу еще партию. Но цену поднимать не буду, что бы не доводить дело до абсурда. Второе место по продажам у нас занимают электрические фонари, но их пока слава Богу хватает.
В магазин заходит старушка и, увидев на прилавке объявление, тяжело вздыхает. С нами пенсионерка Зинура Ахметова охотно поделилась своей «болью».
- Говорят, что будет очень темно и тихо, - переживает местная жительница. - А покойники встанут, и будут ходить по улицам. Может правда, а может и нет. Жалко, сейчас не успела – все раскупили. А то я уж и деньги с книжки сняла. У меня внучка в городе учится – ее и попрошу привезти мне свечки. Так на всякий случай.
Однако специалисты считают, что ажиотаж, вызванный тревожными сообщениями, не имеет под собой ничего, кроме вымысла. А панике подвержены лишь малообразованные люди. Психолог Александр Михайлович уверен, многие люди нарочно создают истерию.
- Для одних это неплохая форма заработка, другие позволяют себя одурачивать, - говорит Александр Михайлович. – Конечно, страх перед неизвестным присутствует в каждом человеке, но и здравый смысл тоже должен быть.
Заведующая кафедрой прикладной физики БГУ Лиана Ковалева уверена, что все описанное в сообщении тибетского монаха - бред необразованного человека.
- Если такой монах существует, то ему надо было в школе учиться, а не доклады публиковать, - с иронией говорит Лиана Ароновна. – Он сообщает, что у всех объектов будет отсутствовать магнитное поле. Этот человек не имеет ни малейшего представления о физической картине мира. Магнитное поле исчезнет только в том случае, если земной шар застынет на одном месте, а это и ребенку понятно, – невозможно.
А вот руководитель отдела по культуре уфимской епархии РПЦ протоирей Евгений Шерышев считает, что конец света возможен, но дата никому не известна, кроме нашего Создателя.
- Все когда-нибудь кончается, но время и дата нам не известна, - говорит отец Евгений. – Как может один человек брать на себя такую ответственность и делать такие громкие заявления? Ведь пути Господни неисповедимы.
Как известно, первое предсказание апокалипсиса относится к 33 году нашей эры, также конец света ждали в 666 году. Представили христианства предрекали Судный день в 1033 году - в тысячелетие со дня смерти Христа. В 2000 году земляне ожидали апокалипсис в связи с возможным появлением второй Луны, парада планет, а также из-за столкновения с астероидом Таутатис.
Что же касается, календаря майя, календарь которых, якобы обрывается на дате 21 декабря 2012 года, на самом деле археологи нашли тексты, в которых древние индейцы упоминали о датах, более поздних, нежели предполагаемый конец света.
Евгений КОСТИЦЫН.