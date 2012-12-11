Уфимцы, поверившие в апокалипсис, снесли с прилавков соль и свечи

Это сообщение вызвало настоящий ажиотаж, если не сказать панику среди доверчивых и впечатлительных людей. Однако эта суета оказалась «на руку» предпринимателям, которые решили неплохо заработать на верующих в апокалипсис гражданах. Многие впрок запасаются свечами, солью и спичками, покупают места в бункерах, приобретают «индульгенции» и «чрезвычайные наборы». А на Украине туроператоры предлагают людям туры в рай или ад, на усмотрение. И даже такое предложение породило спрос. Самыми популярными оказались билеты в ад, так как продавцы уверяют, что там веселее. Заплатив деньги, клиент получает сертификат, бронирование места и билет на свободное падение в преисподнюю. А покупатели райских туров будут занесены в Книгу Света и это путешествие происходит по системе «все включено».