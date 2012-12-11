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Прежде чем надругаться над падчерицей, отчим напоил ребенка до тяжелой интоксикации

11 декабря 2012, 02:31
В ближайшее время Верховный суд Башкирии рассмотрит уголовное дело 33-летнего Валерия Сулимова, изнасиловавшего и убившего свою 10-летнюю падчерицу Алену Горячеву. Напомним, школьница пропала в Белорецке 15 апреля, причем первым об исчезновении ребенка заявил мужчина, который в течение шести лет называл себя отцом девочки. Он подробно рассказал в полиции, что днем видел из окна дома, как Алена каталась на велосипеде, а после этого поехал забирать жену с работы. Вернувшись, супружеская пара обнаружила велосипед и куртку дочери в сенях дома, но ребенка и след простыл. И тогда отчим с матерью девочки Евгенией отправился в полицию. Отрабатывалось множество вариантов развития событий, полицейские предполагали, что школьница заблудилась в лесу или утонула в реке Амата, которая как раз разлилась была в 200 метрах от дома, где жила девочка. Свыше 1000 человек – волонтеров и сотрудников полиции ежедневно искали ребенка, более 30 томов составили опросы свидетелей, а оказалось, что труп Алены Горячевой был закопан под окнами ее родного дома.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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