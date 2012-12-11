Ирек Ялалов рассказал, что ждет Уфу в ближайшие десять лет

- В свое время после окончания нефтяного университета я пришел работать на строительный объект Сипайлово-10, - вспомнил он. - И местные жители частного сектора в тогдашней деревне Сипайлово костерили нас последними словами за то, что мы застраивали огромные луга, на которых пасся их скот. Теперь в этом микрорайоне живет 130 тысяч человек — прогресс остановить невозможно. Если мы хотим жить в патриархальном деревянном городе, нужно в этом признаться, и через несколько лет в Уфе останется 500 тысяч человек, еще позже — сто тысяч. Конечно, и у нас есть и ошибки — не ошибается тот, кто ничего не делает.