Ирек Ялалов рассказал, что ждет Уфу в ближайшие десять лет

Транспортная революция
- За прошедший год удалось хоть немного отдать этот «кредит»? – спросили г-на Ялалова в эфире телекомпании «Вся Уфа», куда мэр пришел рассказать о том, какие преобразования ждут столицу Башкортостана в ближайшее время.
- Я благодарен за представленную возможность работать и за поддержку президенту Рустэму Хамитову, депутатам, всем горожанам, - сказал он. - С самого начала понимал, какой это нелегкий труд и что про праздники и выходные придется забыть. Раньше я отправлялся на работу к семи утра, сегодня могу себе позволить прийти к восьми. Но домашние, конечно, меня редко видят.
По словам Ирека Ялалова, в минувшем году в столице Башкирии началась настоящая «транспортная революция» - существенно расширены многие улицы, начались работы про проложению ливневки, появились светофоры с обратным отсчетом времени, начали строиться пешеходные переходы, а также разрабатываются проекты, способные снизить дорожную напряженность - скоростного трамвая и метробуса. Самым значительным преобразованием мэр Уфы считает увеличение ширины проезжей части.
- За последние 10 лет это самое масштабное расширение улиц. – сказал он.
- Автомобилисты вам аплодируют, а вот пешеходы не довольны сузившимися тротуарами…
- Ширину тротуаров удалось оставить в рамках нормативов, - отметил градоначальник. – Кроме того, многие пешеходные дорожки были выложены заново.
Но Ирек Ялалов признается, что ради нововведений всегда приходится чем-то жертвовать.
- В свое время после окончания нефтяного университета я пришел работать на строительный объект Сипайлово-10, - вспомнил он. - И местные жители частного сектора в тогдашней деревне Сипайлово костерили нас последними словами за то, что мы застраивали огромные луга, на которых пасся их скот. Теперь в этом микрорайоне живет 130 тысяч человек — прогресс остановить невозможно. Если мы хотим жить в патриархальном деревянном городе, нужно в этом признаться, и через несколько лет в Уфе останется 500 тысяч человек, еще позже — сто тысяч. Конечно, и у нас есть и ошибки — не ошибается тот, кто ничего не делает.
Расширение дорог, по словам мэра, только первый этап развития «транспортного каркаса» Уфы. В ближайшее время горожан ожидает строительство скоростных путепроводов и внедрение интеллектуальной системы управления транспортом, когда светофоры в режиме он-лайн сами будут регулировать транспортный поток.
- Это нормальная практика, все крупные города мира развиваются по такой схеме, - отмечает г-н Ялалов.
Строитель по образованию Ирек Ялалов признается, что разобраться в нюансах транспортной отрасли ему было проще хотя бы потому, что он и сам ездит за рулем.
- Тем более мы изучаем опыт других стран по улучшению транспортных систем, - сказал он. - И даже ошибки везде одинаковые: мы когда-то отказались от трамваев, чтобы разгрузить пробки, и по той же схеме пошли многие европейские города. Но теперь и нам и им необходимо возвращать трамваи и выпускать на дороги метробусы. Если мы сумеем отладить бесперебойную и скоростную работу общественного транспорта и если из одного конца города в другой можно будет добраться быстрее и с большим комфортом, чем на личном автомобиле, то многие горожане поставят свои машины на прикол, а значит и дороги разгрузятся.
Упор в будущем городские власти намерены сделать не только на развитие общественного транспорта, но и обновление всех транспортных артерий.
- Строительство второй очереди проспекта Салавата Юлаева с выходом на бирский тракт будет возобновлено, - говорит мэр. - В 2007 году, когда приняли решение остановить строительство скоростной трассы близ улицы Лесотехникума, сделали ошибку, поэтому будем ее исправлять.
Еще одним принципиально важным аспектом мэр Уфы назвал строительство десяти мостов. В следующем году начнется возведение второго Затонского моста, а в последующем еще трех. Одна переправа появится в коридоре улицы Интернациональной и СОК «Биатлон» - она обеспечит комфортный въезд в центр Уфы 400 тысяч жителей. Второй мост запланирован между Инорсом и Сипайлово, а третий намереваются соорудить на выезде из Нижегородки — там власти в ближайшие годы собираются вести застройку на 7 млн квадратных метров жилья.
Градоначальник напомнил, что один вложенный рубль в модернизацию транспортной системы приносит десять рублей.
- Для создания любой транспортной скоростной системы сначала делают математическую расчетную модель, - объясняет глава города. - Мы этим уже занимаемся, правда за помощью обратились в минским и питерским специалистам. К сожалению в Уфе нет профессионалов, способных прогнозировать ситуацию на пять-десять лет вперед.
Кроме того, мэр отметил, что не зря дважды ездил в Стамбул — за последние годы этот город получил три международных премии за развития транспортной системы.
- Зря многие иронизируют, что Ялалов ездит у турок учится, - заочно обратился он к оппонентам. - Сегодня турки и корейцы очень динамично развиваются, беря на вооружение последние транспортные разработки.
«Зеленая» политика
Негодование многих горожан вызвала вырубка деревьев на многих центральных улицах.
- Это очень болезненный вопрос, ведь пеньки вдоль дорог действительно вызывают протестные настроения, - согласился глава администрации. - Но, к примеру, в центре Уфы вместо вырубленных 600 старых деревьев, мы посадили 800 крупномеров от четырех до шести метров. А всего высажено 49 тысяч деревьев.
Градоначальник отметил, что вырубка деревьев в центре города стала необходимой мерой, ведь деревья, посаженные в 40-50-ые годы прошлого века уже больны. Поэтому зеленый парк столицы будут продолжать обновлять.
- Мы сделаем акцент не последние технологии, которыми пользуются к зарубежных мегаполисах, - добавил Ирек Ишмухаметович. - Там высаживают крупномеры, у нас тоже есть для этого спецтехника, позволяющая переносить деревья высотой до 10-
Мэр провел сравнение: последний обустроенный сквер в городе появился в празднику 450-летия присоединения к России, а в этом году успели сделать пять скверов.
Еще больший объем работ предстоит городским властям провести на набережных рек Уфы.
- У нас общей береговой зоны
В ближайшие два года изменения коснутся береговой линии от Сутолоки до железнодорожного моста, превратив это место «в пешеходную зону отдыха».
- С южного склона принято решение расселить людей из частного сектора в комфортабельное современное жилье, - продолжил г-н Ялалов. - Там также будет организован парк отдыха, возможно с ресторанными и музейными комплексами.
Ирек Ялалов уверен, что комфортная городская среда начинает складываться из самых простых вещей: чистого подъезда, уютного двора, хорошего ландшафтного дизайна.
- Та же новогодняя иллюминация в Уфе должна быть не хуже, чем в других городах, - сказал он. - Пора привыкнуть к творческому подходу на всех уровнях. Частные фирмы умеют потрясающе оформлять подъезды к своим зданиям. А рядом могут стоять сараи давнишней постройки - такого в нашей столице уже не должно быть. И вообще, к вопросу городской архитектуры будем подходить с долей креатива — это не так уж дорого, если с умом это делать.
Градоначальник рассказал, что недавно собирал уфимских архитекторов на «нелицеприятный разговор», где дал понять, что в столице Башкирии больше не должно появляться безликих стеклянных коробок — пора учиться на лучших мировых примерах.
- Вы жесткий руководитель?
- Я требую от подчиненных так, как это должно быть, - объясняет он. - Оценок сам себе не ставлю, а если слышу критику в свой адрес, то решаю работать еще лучше. Того же требую и от других.
Борьба мегаполисов
Ирек Ялалов уверен, что сегодня существует жесткая конкуренция между городскими агломерациями — двенадцать городов-миллионников, если не считать Москву и Питер, жестко конкурируют между собой за человеческий, финансовый капитал, за имиджевую составляющую.
- К слову, Уфа стала единственным городом-миллионником, численность жителей в котором за два года увеличилась, причем за счет естественного прироста населения, - говорит он.
Поэтому в ближайшее время власти столицы Башкирии стремятся сократить очередь в детские сады — уже превышены советские темпы строительства детских дошкольных учреждений.
- В Уфе строительство финансирует правительство, - сказал Ирек Ишмухаметович. - В прошлом году было возведено 9 садиков, в этом — десять. Мы еще рассчитываем поддерживать и развитие частных детсадов, потому что видим спрос у населения. Сейчас около полутора тысяч детей посещает частные дошкольные учреждения, которых в Уфе всего 39.
Ирек Ишмухаметович , что Уфа должна и может стать интеллектуальным центром в Приволжском округе.
- Сама по себе Уфа как город не самодостаточна — она будет таковой только при наличии агломерации с прилежащими районами, - считает мэр. - Правительство региона как раз работает над тем, чтобы создать вокруг Уфы каркас инновационных предприятий, куда будут съезжаться не только рабочие, но и высокоинтеллектуальные кадры. Да и молодежь станет оставаться в родном городе, если здесь будут созданы все условия для роста и развития.
Вскоре по всему городу станут появляться новые хоккейные коробки, заменяющие старые или вообще выстроенные во дворах с нуля.
- В России сейчас научились делать хорошие пластиковые коробки с гарантией в двадцать лет, - рассказал Ялалов. - Старые деревянные уже давно устарели морально, а иногда и вовсе представляют опасность для играющих детей. За пять лет мы планируем обновить все хоккейные площадки — сейчас очень востребована городская среда, возможность отдохнуть в своем дворе детям и взрослым.
Ирек Ялалов отметил, что сегодняшняя проблема оттока молодежи в Москву и за границу остра для всех крупных городов.
- Мне кажется, что уехать можно всегда, а состояться в профессиональном плане оказывается чрезвычайно сложно, - сказал он. - Нужно подойти внимательно к образованию: хорошо, конечно, что все учим английский язык, он нужен. Но мы ведь по сути готовим будущих эмигрантов — но это уже вопрос госуровня.
Кстати, именно систему подготовки кадров в советское время Ялалов считает самой оптимальной.
- Тогда была четкая и выстроенная система подготовки кадров и выращивания лидеров, - пояснил чиновник. - Сейчас мы вынуждены назначать на посты людей, которые не имеют должных навыков или опыта, а также умения повести за собой людей. Во всем мире идет глубокая подготовка профессионалов — там с детства существуют скаутские, общественные движения. У нас же все это в значительной степени утеряно — я против идеологического насилия, но за вложение адекватных ценностей ребенку.
Готовить сани для саммитов
Ирек Ялалов признался, что сам очень любит родной город, — в детстве он со сверстниками много времени проводил у реки Белой, а его любимым местом был Висячий камень.
- Раньше берег реки от остановки Строительной до Бульвара Славы был очень популярен среди горожан, - вспомнил он. - А Висячий камень нередко можно было увидеть на памятных открытках, правда сейчас это место утратило былой вид.
Немного времени осталось и до важнейших событий для Уфы — саммитов ШОК и БРИКС, проведение которых требует существенного изменения столицы Башкирии до 2015 года.
- За эти два года будут созданы условия для вливания самых разных инвестиций, - сказал мэр. - Все намеченные объекты действительно будут построены.
- Вы уверены, что Уфе нужны 10 гостиниц? Скептики считают, что после саммитов они будут пустовать…
- Отсутствие мировых отельных операторов в огромном городе — большой недостаток, - говорит г-н Ялалов. – Гости Уфы хотят получить привычный ожидаемый стандарт обслуживания, все равно что сходить в «Макдональдс», который есть везде. Тем более, что по российскими нормативам Уфе не хватает комфортабельных гостиничных номеров — из положенных городу шести тысяч, есть только 2200. Мы предоставили беспрецедентные условия для строительства инвесторам. А они уже сами просчитывали рынок и, значит, увидели смысл рискнуть своими средствами – в возведение отелей будет вложено 13 миллиардов рублей. Я знаю, что в Приволжском округе наш город наиболее благоприятен для вложения денег в гостиничный бизнес.
Ирек Ялалов считает, что Уфа, благодаря планируемым событиям международного уровня получит новый толчок для развития на долгие годы.
- Главное, что мы заявим о себе на международной арене, - говорит он. - И после 2015 года мы хотим продолжить проведение международных, спортивных, деловых саммитов. Благодаря таким крупномасштабным мероприятиям в республике, которые привлекает в регион президент РБ, мы строим планы развития Уфы не только на пять, но и на десять лет вперед.
Глава города рассказал, что Уфа с точки зрения культурной активности лидирует среди СНГ, и в планах ликвидировать разрыв между бизнесом и культурой.
- Мы будем отправлять за границу вместе с нашими творческими коллективами делегации деловых кругов, - рассказал он. - Потому что интерес при знакомстве с нашей культуры, возникает большой. Можно это назвать нашей хитростью, ноу-хау, но пользоваться этим нужно. Конечно, я не утверждаю, что Уфу скоро узнают во всем мире, но на азиатские и европейские страны можно рассчитывать.
Юлия ЛЕЖЕНЬ.