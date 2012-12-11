Федерация горнолыжного спорта и сноуборда РБ приглашает на Кубок Башкирии

Федерация приглашает сноубордистов и горнолыжников испытать свои силы и покататься на живописных склонах горы Мраткино, получить заряд положительных эмоции и ярких впечатлений. И самое главное: в ГК «Мраткино» уже сейчас созданы прекрасные условия для катания. На всех четырех спусках склонов установлены системы искусственного оснежения, лыжные трассы обслуживают девять установок, функционирует ратрак, снеговые пушки работают исправно и в полном объеме. Подробнее о состоянии склонов в ГК «Мраткино» - на сайте www.ckgssrb.ru
Великолепное снежное покрытие ждет любителей горных лыж и сноуборда! Подать заявку на участие можно по телефону ФГССРБ: +7 (347) 250-27-27.
В рамках проведения Первого этапа Кубка Республики Башкортостан по горным лыжам и сноуборду среди любителей и ветеранов, 15-16 декабря на горнолыжном центре "Мраткино" г. Белорецк магазин горнолыжного снаряжения Батиур г. Екатеринбург для
всех любителей горнолыжного спорта будет проводить тесты спортивных горных лыж: Atomic, Salamon, Rossignol, Head.
Магазин горнолыжного снаряжения "Батиур" г. Екатеринбург в качестве генерального приза за победу в общем зачете Кубка
Республики Башкортостан предоставляет спортивные горные лыжи Atomic.