Федерация горнолыжного спорта и сноуборда РБ приглашает на Кубок Башкирии

16 декабря в ГК «Мраткино» стартует Первый этап Открытого Кубка Башкортостана по горным лыжам и сноуборду среди любителей. Соревнования проводятся уже в третий раз и становятся доброй ежегодной традицией и долгожданным событием для любителей экстрима и спорта. Организаторы соревнований - Федерация горнолыжного спорта и сноуборда РБ и министерство молодежной политики и спорта РБ. Соревнования будут проходить в шесть этапов. Возраст участников – от 20 и старше.