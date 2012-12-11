mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Федерация горнолыжного спорта и сноуборда РБ приглашает на Кубок Башкирии

11 декабря 2012, 22:33
16 декабря в ГК «Мраткино» стартует Первый этап Открытого Кубка Башкортостана по горным лыжам и сноуборду среди любителей. Соревнования проводятся уже в третий раз и становятся доброй ежегодной традицией и долгожданным событием для любителей экстрима и спорта. Организаторы соревнований - Федерация горнолыжного спорта и сноуборда РБ и министерство молодежной политики и спорта РБ. Соревнования будут проходить в шесть этапов. Возраст участников – от 20 и старше.

Федерация приглашает сноубордистов и горнолыжников испытать свои силы и покататься на живописных склонах горы Мраткино, получить заряд положительных эмоции и ярких впечатлений. И самое главное: в ГК «Мраткино» уже сейчас созданы прекрасные условия для катания. На всех четырех спусках склонов установлены системы искусственного оснежения, лыжные трассы обслуживают девять установок, функционирует ратрак, снеговые пушки работают исправно и в полном объеме. Подробнее о состоянии склонов в ГК «Мраткино» - на сайте www.ckgssrb.ru

Великолепное снежное покрытие ждет любителей горных лыж и сноуборда! Подать заявку на участие можно по телефону ФГССРБ: +7 (347) 250-27-27.

В рамках проведения Первого этапа Кубка Республики Башкортостан по горным лыжам и сноуборду среди любителей и ветеранов, 15-16 декабря на горнолыжном центре "Мраткино" г. Белорецк магазин горнолыжного снаряжения Батиур г. Екатеринбург для

всех любителей горнолыжного спорта будет проводить тесты спортивных горных лыж: Atomic, Salamon, Rossignol, Head.

Магазин горнолыжного снаряжения "Батиур" г. Екатеринбург в качестве генерального приза за победу в общем зачете Кубка

Республики Башкортостан предоставляет спортивные горные лыжи Atomic.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44