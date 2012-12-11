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Даже 40 тыс. рублей не заставили полицейского вернуть водительские права пьянице

11 декабря 2012, 20:29
В городе Межгорье борцы с экономической преступностью республиканского МВД совместно с коллегами из городского отдела полиции с поличным задержали местного жителя и его знакомого из Кармаскалинского района.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, по предварительным данным, за 40 тысяч рублей 25-летние молодые люди попытались вернуть водительское удостоверение. Ранее стражи порядка задержали кармаскалинца за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За круглую сумму мужчины попытались получить документ обратно. Причем в качестве помощника криминальной сделки выбрали сотрудника местного уголовного розыска. Однако сыщик немедленно сообщил в подразделение по борьбе с экономической преступностью о незаконном предложении и помог задержать граждан во время передачи крупной суммы денег.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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