Даже 40 тыс. рублей не заставили полицейского вернуть водительские права пьянице

Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, по предварительным данным, за 40 тысяч рублей 25-летние молодые люди попытались вернуть водительское удостоверение. Ранее стражи порядка задержали кармаскалинца за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За круглую сумму мужчины попытались получить документ обратно. Причем в качестве помощника криминальной сделки выбрали сотрудника местного уголовного розыска. Однако сыщик немедленно сообщил в подразделение по борьбе с экономической преступностью о незаконном предложении и помог задержать граждан во время передачи крупной суммы денег.