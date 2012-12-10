В башкирской филармонии – ритмы Бразилии

В зимний вечер окунитесь «В ритмы Бразилии»! Бразилия будет совершенно настоящая: ее представит Лукас Имбириба – гитарист, певец и шоумен, который исполняет бразильские песни под свой очень изысканный аккомпанемент.
Вместе с Лукасом на одной сцене выступят Александр Виницкий (джазовая гитара)
и Михаил Смирнов (ударные, перкуссия).
Одаренный магнетической харизмой, изумительной техникой и лиричной музыкальностью, Лукас способен выявить все скрытые возможности своего инструмента, используя его в качестве посредника между собственными чувствами и аудиторией. Музыкант обладает ярким талантом певца, его репертуар поистине безграничен.
Случай соединил Лукаса и известным российским гитаристом, композитором и аранжировщиком Александром Виницким, творчество которого посвящено бразильской и джазовой музыке. Их пути пересеклись, и родилась новая программа "В ритмах Бразилии" - сплав бразильской босса новы и джазовой музыки, великолепные аранжировки песен современных бразильских композиторов на португальском языке с изысканной джазовой гармонией в исполнении трио: Александр Виницкий – гитара, Лукас Имбириба – гитара, вокал, Михаил Смирнов – перкуссия.
С этой программой трио с неизменным успехом на фестивалях джазовой музыки, гитарных фестивалях во многих крупных городах России и за рубежом.
Цена билетов от 200 до 800 руб. Касса: Тел. (347) 250-77-42