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В башкирской филармонии – ритмы Бразилии

10 декабря 2012, 04:51
10 декабря в Большом зале Башкирская государственная филармония им. Ахметова выступит гитарист и вокалист из Бразилии Лукас Имбира. В программе «В ритмах Бразилии» - песни современных бразильских композиторов на португальском языке и инструментальная музыка в стиле самба и босса нова. Выступления Лукаса Имбирибы всегда становятся настоящей сенсацией. Чувство ритма, столь характерное для его родины, невероятная музыкальная глубина, искренность, природное обаяние делают концерты Лукаса истинным даром классической и современной музыке.

В зимний вечер окунитесь «В ритмы Бразилии»! Бразилия будет совершенно настоящая: ее представит Лукас Имбириба – гитарист, певец и шоумен, который исполняет бразильские песни под свой очень изысканный аккомпанемент.

Вместе с Лукасом на одной сцене выступят Александр Виницкий (джазовая гитара)

и Михаил Смирнов (ударные, перкуссия).

Одаренный магнетической харизмой, изумительной техникой и лиричной музыкальностью, Лукас способен выявить все скрытые возможности своего инструмента, используя его в качестве посредника между собственными чувствами и аудиторией. Музыкант обладает ярким талантом певца, его репертуар поистине безграничен.

Случай соединил Лукаса и известным российским гитаристом, композитором и аранжировщиком Александром Виницким, творчество которого посвящено бразильской и джазовой музыке. Их пути пересеклись, и родилась новая программа "В ритмах Бразилии" - сплав бразильской босса новы и джазовой музыки, великолепные аранжировки песен современных бразильских композиторов на португальском языке с изысканной джазовой гармонией в исполнении трио: Александр Виницкий – гитара, Лукас Имбириба – гитара, вокал, Михаил Смирнов – перкуссия.

С этой программой трио с неизменным успехом на фестивалях джазовой музыки, гитарных фестивалях во многих крупных городах России и за рубежом.

Цена билетов от 200 до 800 руб. Касса: Тел. (347) 250-77-42

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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