В башкирской филармонии – ритмы Бразилии

10 декабря в Большом зале Башкирская государственная филармония им. Ахметова выступит гитарист и вокалист из Бразилии Лукас Имбира. В программе «В ритмах Бразилии» - песни современных бразильских композиторов на португальском языке и инструментальная музыка в стиле самба и босса нова. Выступления Лукаса Имбирибы всегда становятся настоящей сенсацией. Чувство ритма, столь характерное для его родины, невероятная музыкальная глубина, искренность, природное обаяние делают концерты Лукаса истинным даром классической и современной музыке.