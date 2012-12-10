Уфимская паралимпийка Оксана Савченко удостоена премии им. Мухиной

На минувшей неделе в храме Христа Спасителя в Москве восьмикратная паралимпийская чемпионка, студентка Башкирского педуниверситета, пловчиха Оксана Савченко получила национальную премию им. Елены Мухиной в номинации «Личный пример». Спортсменка получила заслуженную награду за большой вклад в развитие паралимпийского движения в России.