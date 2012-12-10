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Уфимская паралимпийка Оксана Савченко удостоена премии им. Мухиной

10 декабря 2012, 04:45
На минувшей неделе в храме Христа Спасителя в Москве восьмикратная паралимпийская чемпионка, студентка Башкирского педуниверситета, пловчиха Оксана Савченко получила национальную премию им. Елены Мухиной в номинации «Личный пример». Спортсменка получила заслуженную награду за большой вклад в развитие паралимпийского движения в России.

Не остался без награды и тренер Оксаны старший тренер сборной России по плаванию по спорту слепых, директор уфимской спортшколы №18, Заслуженный тренер РФ, главный тренер сборной РФ по плаванию среди слабовидящих, заведующий кафедрой спортивных дисциплин БГПУ Игорь Тверяков: он получил награду в номинации «Точка опоры».

В торжественной обстановке паралимпийских героев поздравили представители администрации президента и правительства РФ, Совета Федерации РФ, олимпийские и паралимпийские чемпионы прошлых лет, посол Великобритании в России, а также министр спорта РФ.

Национальная премия имени Елены Мухиной вручается лучшим представителям инвалидного сообщества в области культуры и искусства, спорта людей с ограниченными физическими возможностями и паралимпийского движения.

Премия учреждена Паралимпийского комитета города Москвы при поддержке Паралимпийского комитета России в 2009 году. Решение об учреждении Премии одобрено Правительством города Москвы, руководством IPC (Международный паралимпийский комитет), поддержано Паралимпийскими комитетами Венгрии, Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины, Молдовы, Казахстана и других стран.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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