Бари Алибасов провел в Уфе тренинг для молодых предпринимателей

Большинство людей выбирает один вид деятельности: наемную работу или предпринимательство. Бари Алибасову удается совмещать все сразу. Он уверен: работать по найму просто необходимо, чтобы наблюдать со стороны, как работает крупная корпорация, и по этому принципу развивать свой бизнес. Сначала Алибасов стал широко известен в молодежной среде как лицо и директор по маркетингу университета «Синергия» (Московская финансово-промышленная академия). Позже стал бизнес-тренером и получил народное признание как один из самых эффективных специалистов в подготовке менеджеров по продажам. Он является автором многих интересных методик по работе с персоналом и управлению проектом, которые используют передовые отечественные компании.