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Закон о содержании домашних животных в Башкирии сверяли с зарубежным опытом

10 декабря 2012, 00:08
14 декабря на территории Башкирии начинают действовать новые правила содержания собак. Поправки в республиканский закон «О домашних животных» внесли депутаты Курултая РБ. Региональные законодатели уверены, что изменения в документе «направлены на обеспечение безопасности населения».

Депутаты Госсобрания определи потенциально опасные породы друзей человека. Так, теперь обязательно появление в общественных местах в наморднике, ошейнике, на поводке и в сопровождении хозяина семь видов бойцовских собак - американский питбультерьер, южноафриканский бурбуль, карельская медвежья собака, анатолийский карабаш, американский стаффордширский терьер, кавказская овчарка, алабай и метисы этих пород. Причем один владелец теперь имеет право выгуливать не более двух псов.
Кроме того, на ошейнике обязательно должны быть указаны контактные данные хозяина. Такие собаки подлежат регистрации, а их заводчикам нужно пройти обучение по обращению с животными. Собачьи бои на деньги запрещены, а организация таких развлечений подпадает в разряд уголовных преступлений. Появление в общественном месте с бойцовым псом влечет штраф до двух тысяч рублей, а если при нарушении правил содержания животных пострадали люди – то сумма штрафа вырастает до 10 тысяч рублей, юридические лица заплатят до 60 тысяч рублей.
Законодатели Башкирии также определили правила содержания и обычных псов. Отныне выгуливать друзей человека можно только на специально оборудованных площадках, а
местные власти должны предоставлять за приемлемые деньги услуги временного содержания животных.
Бездомных четвероногих станут отлавливать и стерилизовать, а потом выпускать, но только не в случае, если хвостатые бродяги будут сбиваться в стаи и угрожать безопасности людей – таких животных ждет нейтрализация.
В России пока закона о содержании собак нет, и депутаты Курултая руководствовались опытом других регионов и зарубежными нормами.
Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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