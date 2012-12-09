Закон о содержании домашних животных в Башкирии сверяли с зарубежным опытом

Депутаты Госсобрания определи потенциально опасные породы друзей человека. Так, теперь обязательно появление в общественных местах в наморднике, ошейнике, на поводке и в сопровождении хозяина семь видов бойцовских собак - американский питбультерьер, южноафриканский бурбуль, карельская медвежья собака, анатолийский карабаш, американский стаффордширский терьер, кавказская овчарка, алабай и метисы этих пород. Причем один владелец теперь имеет право выгуливать не более двух псов.

Кроме того, на ошейнике обязательно должны быть указаны контактные данные хозяина. Такие собаки подлежат регистрации, а их заводчикам нужно пройти обучение по обращению с животными. Собачьи бои на деньги запрещены, а организация таких развлечений подпадает в разряд уголовных преступлений. Появление в общественном месте с бойцовым псом влечет штраф до двух тысяч рублей, а если при нарушении правил содержания животных пострадали люди – то сумма штрафа вырастает до 10 тысяч рублей, юридические лица заплатят до 60 тысяч рублей.

Законодатели Башкирии также определили правила содержания и обычных псов. Отныне выгуливать друзей человека можно только на специально оборудованных площадках, а

местные власти должны предоставлять за приемлемые деньги услуги временного содержания животных.

Бездомных четвероногих станут отлавливать и стерилизовать, а потом выпускать, но только не в случае, если хвостатые бродяги будут сбиваться в стаи и угрожать безопасности людей – таких животных ждет нейтрализация.

В России пока закона о содержании собак нет, и депутаты Курултая руководствовались опытом других регионов и зарубежными нормами.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

