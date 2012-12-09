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Сельчанин лишил возлюбленную жизни, а потом убил себя, чтобы встретиться на небесах

10 декабря 2012, 00:15
Тела современных ромео и джульетты обнаружили в минувшую среду правоохранители близ деревни Верхнеюлдашево Мелеузовского района Башкирии. 19-летняя девушка и 20-летний юноша нашли свою смерть в вазовской «семерке» на берегу реки Белой, куда приехали выяснить отношения. Оказывается, молодые люди встречались, но родня была против заключения брака и, в итоге, устав от злых языков, барышня решила расстаться с кавалером. Девушка сообщила о своем решении молодому человеку, а тот предложил поставить все точки над i на природе, подальше от людских глаз.

Вечером парочка села в машину и отправилась на романтическую прогулку, но домой молодые люди уже не вернулись. Еще не остывшие тела в автомобиле «ВАЗ-2107» обнаружил брат погибшей, бросившийся искать сестру, когда выяснилось, что она уехала с неподобающим ухажером. Не пожелавший расставаться с любимой сельчанин сначала зарезал даму своего сердца, нанеся ей восемь ударов ножом, а когда она испустила последний вздох, решил соединиться с ней на небесах, нанеся себе клинком точный укол в сердце. Эксперты уверены, что парень или всерьез изучал анатомию или тренировался на муляже, поскольку обычный человек не способен нанести сам себе столь меткий и сильный удар, который мгновенно лишил бы его жизни.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе следственного комитета Башкортостана, местные жители сначала решили, что влюбленных умертвили неизвестные злоумышленники. Но следователи, осмотрев место происшествия, пришли к выводу, что никого в заснеженном лесу рядом с парочкой не было. По факту убийства девушки возбуждено уголовное дело, которое будет закрыто в связи со смертью виновного. Молодой человек, не представлявший своей жизни без любимой, наказал себя сам и людской суд ему уже не грозит.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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