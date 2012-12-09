Сельчанин лишил возлюбленную жизни, а потом убил себя, чтобы встретиться на небесах

Вечером парочка села в машину и отправилась на романтическую прогулку, но домой молодые люди уже не вернулись. Еще не остывшие тела в автомобиле «ВАЗ-2107» обнаружил брат погибшей, бросившийся искать сестру, когда выяснилось, что она уехала с неподобающим ухажером. Не пожелавший расставаться с любимой сельчанин сначала зарезал даму своего сердца, нанеся ей восемь ударов ножом, а когда она испустила последний вздох, решил соединиться с ней на небесах, нанеся себе клинком точный укол в сердце. Эксперты уверены, что парень или всерьез изучал анатомию или тренировался на муляже, поскольку обычный человек не способен нанести сам себе столь меткий и сильный удар, который мгновенно лишил бы его жизни.