Хамитов: «Надо стараться донести до населения, что в республике власть – честная»

- При решении всех перечисленных задач партия «Единая Россия», как партия, имеющая большинство в законодательной и исполнительной власти, остается главной опорой республиканского руководства, каркасом политической системы, - уверен г-н Хамитов. -Партийные активисты тем более должны работать на «передовой», общаться с людьми напрямую, убеждать и помогать им. Не прятаться в кабинетах, а выходить к народу в любое время, не только во время выборов. Это не телевизионный «пиар». Это трудная, повседневная, кропотливая работа. Но другого пути сегодня нет. Надо уяснить для себя и стараться донести до населения, что сегодня в республике власть – честная. Мы открыто признаем проблемы и показываем людям, как их решаем. Правительство реализует политику «реальных дел». Мы не занимаемся пустыми обещаниями. Наши планы опираются на анализ возможностей и ресурсов, которыми мы действительно располагаем. Если в каком-то конкретном случае ресурсы ограничены, то мы так и говорим людям, объясняя, куда они были направлены или куда мы планируем их направить. Почему то или иное направление является приоритетным, а что планируется в долгосрочной перспективе. Конечно, надо работать с людьми, надо им объяснять. Человек, в известной мере, слаб. Он всегда пытается обратить внимание на негатив, на сенсацию, на конфликтную ситуацию. Это интересно простому жителю. Но не нужно замалчивать проблемы. Каждый сидящий в зале прошел через наветы, через злословие, через сложные житейские ситуации. Это нельзя масштабировать, увеличивать. Мы должны показывать людям пример хорошей, достойной работы.