Хамитов: «Надо стараться донести до населения, что в республике власть – честная»

- Казавшаяся еще совсем недавно незыблемой полная монополия «Единой России» на политическом поле в какой-то мере утрачена, - констатировал г-н Хамитов. - Старые методы работы, с избыточной опорой на административный ресурс, перестают действовать.
Глава республики считает, что в политической сфере страны в связи с «глубокими и качественными изменениями», в частности, либерализации партийного законодательства, позволяющему участвовать в выборах большому числу партий, возрастет политическая активность, усилится протестное и оппозиционное движение.
- Все это резко увеличивает политическую конкуренцию, - говорит Рустэм Хамитов. - Я считаю, что этого не надо бояться. Более того, в конечном итоге, конкуренция – это благо. Без нее нет развития, но, безусловно, это бросает нам новые вызовы, требует нашей готовности к переменам, существенного обновления работы, как власти в целом, так и ее основной опоры – партии «Единая Россия».
При этом президент Башкирии считает, что «конфликты, разрушение морали – это путь в никуда и на этом благополучие страны не построить».
- Согласен, в обществе есть определенная апатия, пассивность, есть неверие, - рассказал он. - Но мы, присутствующие в этом зале, работаем честно. Нам нечего стыдиться, нам нечего бояться. Понятно, что оппозиция будет нас критиковать. У нас есть ошибки. У кого их нет? Понятно, что есть нерешенные проблемы. А где в мире разрешены все вопросы? Разумеется, есть, за что нас критиковать. Но не надо через это критиканство разрушать общество. Нельзя противопоставлять людей друг другу. Нельзя вызывать у людей зависть или ненависть, толкать их к конфронтации. На этом пути мы точно ничего не добьемся.
Г-н Хамитов считает, что партия власти сегодня должна работать над становлением нового Башкортостана и ставить для себя амбициозные задачи.
- Мы должны укрепить позиции в числе наиболее инициативных и динамично развивающихся регионов-лидеров, - сказал он. - Для успеха в этом соревновании Башкортостан должен стать полноценным участником идущих в стране процессов модернизации. Мы должны сегодня строить «умное» общество с благоприятной, безопасной для людей средой обитания: здоровой экологией, современной наукоемкой экономикой, социально-культурной сферой, технологиями электронного образования, эффективной и открытой системой власти. С развитыми институтами гражданского общества. Это – масштабные задачи. Но эти цели вполне достижимы. По сути, мы продолжаем, качественно развиваем ту работу, которую проводили в последние годы.
Президент РБ напомнил собравшимся, что «работа для людей» - это «не очередная политическая кампания, а образ жизни».
- При решении всех перечисленных задач партия «Единая Россия», как партия, имеющая большинство в законодательной и исполнительной власти, остается главной опорой республиканского руководства, каркасом политической системы, - уверен г-н Хамитов. -Партийные активисты тем более должны работать на «передовой», общаться с людьми напрямую, убеждать и помогать им. Не прятаться в кабинетах, а выходить к народу в любое время, не только во время выборов. Это не телевизионный «пиар». Это трудная, повседневная, кропотливая работа. Но другого пути сегодня нет. Надо уяснить для себя и стараться донести до населения, что сегодня в республике власть – честная. Мы открыто признаем проблемы и показываем людям, как их решаем. Правительство реализует политику «реальных дел». Мы не занимаемся пустыми обещаниями. Наши планы опираются на анализ возможностей и ресурсов, которыми мы действительно располагаем. Если в каком-то конкретном случае ресурсы ограничены, то мы так и говорим людям, объясняя, куда они были направлены или куда мы планируем их направить. Почему то или иное направление является приоритетным, а что планируется в долгосрочной перспективе. Конечно, надо работать с людьми, надо им объяснять. Человек, в известной мере, слаб. Он всегда пытается обратить внимание на негатив, на сенсацию, на конфликтную ситуацию. Это интересно простому жителю. Но не нужно замалчивать проблемы. Каждый сидящий в зале прошел через наветы, через злословие, через сложные житейские ситуации. Это нельзя масштабировать, увеличивать. Мы должны показывать людям пример хорошей, достойной работы.
Рустэм Хамитов полагает, что «выборы 2013 года будут сложными, они будут намного сложнее, чем избирательные кампании 2008 или 2009 года».
- В этой ситуации нам надо понимать, что давление на нас будет многократно возрастать, на каждом шагу будет оказываться сопротивление, - сказал он. - Будут использоваться любые методы, начиная от личностного воздействия и заканчивая полным отрицанием необходимости таких крупных партий как «Единая Россия». Поэтому внутренне нужно быть готовыми к этой борьбе. Надо понимать, что легких дней не будет. Но мы, безусловно, эту борьбу выиграем. В этом я нисколько не сомневаюсь.
Руководитель республики подчеркнул, что партии – «являются институтом гражданского общества, а не власти».
- Партия должна, прежде всего, реально отстаивать интересы общества перед властью, - сказал он. - Добиваться, чтобы эти интересы претворялись в конкретные действия властных органов. И, когда надо, защищать людей перед властью, а не наоборот. Не бояться действовать жестко, когда тот или иной представитель власти забывает о своих обязанностях. Такая постановка вопроса требует совершенно определенного качества партийной работы. Главным в ней становятся повседневное общение с людьми, аккумуляция их нужд, чаяний, интересов. Претворение этих запросов в конкретные действия властных органов. А для этого надо через партийный актив на местах доходить до каждого жителя республики. Чтобы работать для людей, надо уметь их выслушивать, знать проблемы каждого человека. Иначе лозунг «работать для людей» станет пустым звуком. Но мы этого, конечно, не допустим.
Также Рустэм Хамитов подвел итоги уходящего политического года и обозначил наиболее актуальные задачи ближайшего будущего.
- Местные партийные структуры совместно с депутатами-единороссами должны завершить все намеченные планы работ, - объяснил он. - И совместно с жителями территорий, отдавшими нам свои голоса, наметить новые дела, реально решающие острые местные проблемы, повышающие качество жизни. Только честной позицией и конкретной работой можно сохранить и приумножить авторитет партии.
По словам президента РБ, избирательные кампании, состоявшиеся в этом году, в том числе и выборы главы государства «прошли достойно, без лишней суеты и с одним из лучших результатов в Российской Федерации».
- Итоги выборов – это главный показатель доверия к власти, - сказал он. - И высокие результаты, которые на выборах всех уровней получили единороссы, мы воспринимаем как кредит доверия жителей республики. Как выражение их стремлений, интересов, а также требований, обращенных к власти. При этом важно не забывать о главном – вся наша работа по развитию экономики и социальной сферы, в конечном итоге, должна быть направлена на улучшение качества жизни людей. А главное, надо уметь слышать людей, надо работать только с опорой на них. Люди нам верят. Мы пользуемся доверием, «Единую Россию» поддерживает большинство населения. Надо пользоваться этим кредитом доверия, и нам нельзя не оправдать надежды людей.