Энергетики укоротят в Уфе 6000 деревьев

Деревьям обрежут ветви или их рост ограничат четырьмя метрами в высоту. Работы обойдутся «БашРЭС» в 1,1 млн рублей. Ранее власти города обращали внимание на то, что при сильном ветре ветхие деревья обрывают провода, и вот теперь энергетики заказали обрезку около шести тысяч деревьев на 32 улицах. Самое большое количество деревьев кронируют на Комсомольской улице – 1450 штук. Верхушки снимут даже с насаждений на территории мусульманского кладбища вблизи Малой Ахтырской улицы. Дровосеки пройдутся по таким улицам. как 8 марта, Мингажева, Новогорная, Чудская, Авроры, Луганская, Чебоксарская, Рабкоров, Адмирала Макарова, Сельская Богородская, Ростовская и так далее. При этом сетевики обязали подрядчика после порубки сразу же вывезти ветки, чтобы не захламлять тротуары, а раны на стволах должны быть закрашены. Рубка деревьев начнется 1 февраля и завершится в конце марта.