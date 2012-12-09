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Энергетики укоротят в Уфе 6000 деревьев

9 декабря 2012, 23:56
«БашРЭС» - крупнейший оператор сетей электропередач - начинает зачистку объектов энергетики от деревьев на территории башкирской столицы. Порубочная кампания коснется зеленых насаждений, растущих в четырех метрах от крайнего провода линий электропередач.

Деревьям обрежут ветви или их рост ограничат четырьмя метрами в высоту. Работы обойдутся «БашРЭС» в 1,1 млн рублей. Ранее власти города обращали внимание на то, что при сильном ветре ветхие деревья обрывают провода, и вот теперь энергетики заказали обрезку около шести тысяч деревьев на 32 улицах. Самое большое количество деревьев кронируют на Комсомольской улице – 1450 штук. Верхушки снимут даже с насаждений на территории мусульманского кладбища вблизи Малой Ахтырской улицы. Дровосеки пройдутся по таким улицам. как 8 марта, Мингажева, Новогорная, Чудская, Авроры, Луганская, Чебоксарская, Рабкоров, Адмирала Макарова, Сельская Богородская, Ростовская и так далее. При этом сетевики обязали подрядчика после порубки сразу же вывезти ветки, чтобы не захламлять тротуары, а раны на стволах должны быть закрашены. Рубка деревьев начнется 1 февраля и завершится в конце марта.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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