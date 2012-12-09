«Аэрофлот» закупит в Уфе 7000 тонн топлива

Причем из этого объема для себя он оставит только 1360 тонн, а 1180 и 4485 тонн керосина разделит между авиакомпаниями «Россия» и «Оренбургские авиалинии» соответственно. В обоих предприятиях «Аэрофлот» владеет контрольными пакетами акций. А вот для «ДОН-авиа», «Владивосток-авиа» и «Сахалинских авиатрасс» национальный перевозчик в столице Башкирии закупать горючее не стал, так как все трое не выполняют регулярных полетов из Уфы.