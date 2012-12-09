«Аэрофлот» закупит в Уфе 7000 тонн топлива

Причем из этого объема для себя он оставит только 1360 тонн, а 1180 и 4485 тонн керосина разделит между авиакомпаниями «Россия» и «Оренбургские авиалинии» соответственно. В обоих предприятиях «Аэрофлот» владеет контрольными пакетами акций. А вот для «ДОН-авиа», «Владивосток-авиа» и «Сахалинских авиатрасс» национальный перевозчик в столице Башкирии закупать горючее не стал, так как все трое не выполняют регулярных полетов из Уфы.
27 декабря авиакомпания подведет итоги тендера на поставку топлива в аэропортах России со сроком до 10 января 2014 года. Интересно, что чем ближе к центру страны, тем меньше желания у перевозчика закупать горючее у местных нефтезаводов. Так, к примеру, в Хабаровске «Аэрофлот» контрактует 79 610 тонн, а во Владивостоке 81 625 тонн ГСМ.
По мнению экспертов авиаотрасли, в Уфе перевозчику не понадобились большие партии керосина из-за относительно коротких челночных рейсов до Москвы. Но при этом в Москве «Аэрофлот» почти не будет заправлять свои самолеты, на весь год зарезервировано 425 тонн во Внуково и 655 тонн в Домодедово - и те для авиакомпании «Россия».
Дмитрий КОЛПАКОВ.