Турки возведут у Монумента дружбы в Уфе отель, а в Стерлитамаке – торговый центр

Глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с главой турецкой компании Feka Construction Industry & Trade Inc Абдулкадиром Ферахлы и обсудил возможность возведения в Уфе офисного гостиничного комплекса стоимостью 210 миллионов рублей и торгово-развлекательного центра в Стерлитамаке, который обойдется инвесторам в 90 млн рублей. По словам г-на Ферахлы, турецкая фирма «шла к этим проектам три года» и готова вложить в республику 300 млн рублей, потому что «в Уфе нет проблем с земельным участком». На встрече с президентом РБ руководитель турецкой компании попросил посодействовать с подведением инженерных коммуникаций к месту, где будет возводиться отель и офисные помещения – около Монумента дружбы, а в Стерлитамаке – помочь договориться с собственником территории, где построят торговый центр.