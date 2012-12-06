Судебные приставы взыскали 3,7 млн рублей административных штрафов

Дискуссия об административных штрафах, которые невозможно взыскать, получила продолжение. Напомним, что ранее в мэрии Уфы объявили, что готовы списать 26 млн рублей мелких штрафов, которые уже вряд ли пополнят в бюджет. На чиновничьем языке они называются «безнадежными к взысканию». Однако в службе судебных приставов Башкирии парировали, что «безнадежными» штрафы стали не из-за нежелания исполнителей взыскать деньги, а из-за того, что взыскивать их не с кого.