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Судебные приставы взыскали 3,7 млн рублей административных штрафов

6 декабря 2012, 03:49
Дискуссия об административных штрафах, которые невозможно взыскать, получила продолжение. Напомним, что ранее в мэрии Уфы объявили, что готовы списать 26 млн рублей мелких штрафов, которые уже вряд ли пополнят в бюджет. На чиновничьем языке они называются «безнадежными к взысканию». Однако в службе судебных приставов Башкирии парировали, что «безнадежными» штрафы стали не из-за нежелания исполнителей взыскать деньги, а из-за того, что взыскивать их не с кого.

Как пояснили «МКС» в УФССП России по РБ, по каждому шестому исполнительному листу невозможно получить штраф из-за неправильно оформленных документов.

- Только за первые две декады ноября отказано в возбуждении исполнительного производства по 334 исполнительным документам, предъявленным административными комиссиями, - сказали в УФССП.

По словам приставов, зачастую штрафы выписываются на организации, не ведущие хозяйственную деятельность с «нулевыми» расчетными счетами, или на фирмы в предбанкротном состоянии, поэтому их в последствии причисляют к безнадежным.

По информации ведомства, у приставов находятся почти семь тысяч производств по административным штрафам на 7,7 млн рублей и 3,7 млн рублей уже поступили в бюджет.

Основные – за нарушения правил благоустройства, выписываемые коммунальными службами. Однако вскоре структура платежей может измениться, когда «Центр общественной безопасности» уфимской мэрии получит право выписывать протоколы об административных правонарушениях по 26 статьям башкирского КоАПа.

Таким образом, в мэрии надеются бороться с неправильным парковками. И основными плательщиками штрафов, не исключено, станут не юридические лица, а простые горожане.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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