В новой комедии ботаник станет боксером и покорит Сальму Хайек

- Фильм «Толстяк на ринге» – геройская история о парне, который работает в школе, переживающей не лучшие времена, – рассказывает Кевин Джеймс, который сыграл в комедии главную роль, выступил соавтором сценария и продюсером. – Он давно забыл о том, что такое вдохновение, и благодаря своей благородной миссии вспоминает об этом. Более того, он умудряется вдохновить своим подвигом других людей, практически всю школу. При этом он остается обычным человеком, который просто получил шанс проявить себя.