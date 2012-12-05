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В новой комедии ботаник станет боксером и покорит Сальму Хайек

5 декабря 2012, 23:33
6 декабря в российский прокат выходит отличная комедия «Толстяк на ринге». Герой комедии – 42-летний учитель биологии Скотт Восс (Кевин Джеймс), который в студенческие годы увлекался реслингом. Школьные фонды урезают, и директор грозится закрыть все кружки и секции, оставив бывшего учителя Скотта (Генри Уинклер) без работы. Ботаник решает собрать необходимую сумму, выступая на ринге в качестве кулачного бойца. Все считают Скотта сумасшедшим, включая очаровательную школьную медсестру Беллу (Сальма Хайек).

Однако столь необычный крестовый поход приносит Скотту куда больше плодов, чем он ожидал: своим примером он возрождает надежду в сердцах учеников и учителей всей школы.

- Фильм «Толстяк на ринге» – геройская история о парне, который работает в школе, переживающей не лучшие времена, – рассказывает Кевин Джеймс, который сыграл в комедии главную роль, выступил соавтором сценария и продюсером. – Он давно забыл о том, что такое вдохновение, и благодаря своей благородной миссии вспоминает об этом. Более того, он умудряется вдохновить своим подвигом других людей, практически всю школу. При этом он остается обычным человеком, который просто получил шанс проявить себя.

- Комедия с Кевином Джеймсом подразумевает наличие искрометных шуток, а мир смешанных боевых искусств MMA (Mix Martial Arts), не может обойтись без захватывающих поединков, – говорит режиссер фильма Фрэнк Корачи. – Но в первую очередь это – очень душевная и вдохновляющая история.

Смотрите во всех уфимских кинотеатрах с 6 декабря!

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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