Суд над бывшим премьер-министром республики Раилем Сарбаевым начинается снова

Напомним, по версии следствия, г-н Сарбаев не имел права за счет казны летать в Австрию на чартерном рейсе, а районный суд установил, что поездка Раиля Сарбаева в декабре 2009 года в Вену была связана со служебной необходимостью.
В башкирской прокуратуре не согласились с неправовым, по мнению надзорного ведомства, приговором и обжаловали вердикт Кировского суда в коллегии по уголовным делам ВС РБ. Вторая судебная инстанция обнаружила в решении Кировского храма Фемиды нарушения уголовно-процессуального законодательства и отправила дело экс-премьера на новое рассмотрение в тот же районный суд.
Учитывая, что несколькими днями ранее Квалификационная коллегия судей РБ отстранила от должности и лишила судейской мантии судью Мунира Валеева, вынесшего оправдательный приговор в отношении бывшего чиновника, то рассчитывать на второе оправдание с «новым составом судей» г-ну Сарбаеву не приходится.
Кроме того, верховная Фемида, учитывая, что Раиль Сарбаев вновь стал подсудимым, избрала для него меру пресечения – подписку о невыезде. В Кировском районном синедрионе дело, вызывающее широкий общественный резонанс, приняла к своему производству судья Альфия Рамазанова.