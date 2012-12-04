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Суд над бывшим премьер-министром республики Раилем Сарбаевым начинается снова

5 декабря 2012, 00:08
В Кировском суде Уфы начнется новое рассмотрение уголовного дела, возбужденного против бывшего премьер-министра Башкирии Раиля Сарбаева. Напомним, этот районный суд недавно оправдал экс-чиновника, которого обвиняли в растрате бюджетных средств, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Но кассационная коллегия по уголовным делам ВС РБ отменила оправдательный приговор, отправив дело на новое рассмотрение в ином составе судей. Теперь разбирательство по обвинению бывшего премьер-министра Башкирии начинается с самого начала. Первое судебное заседание по уголовному делу Раиля Сарбаева под председательством судьи Альфии Рамазановой назначено на среду.

Напомним, по версии следствия, г-н Сарбаев не имел права за счет казны летать в Австрию на чартерном рейсе, а районный суд установил, что поездка Раиля Сарбаева в декабре 2009 года в Вену была связана со служебной необходимостью.

В башкирской прокуратуре не согласились с неправовым, по мнению надзорного ведомства, приговором и обжаловали вердикт Кировского суда в коллегии по уголовным делам ВС РБ. Вторая судебная инстанция обнаружила в решении Кировского храма Фемиды нарушения уголовно-процессуального законодательства и отправила дело экс-премьера на новое рассмотрение в тот же районный суд.

Учитывая, что несколькими днями ранее Квалификационная коллегия судей РБ отстранила от должности и лишила судейской мантии судью Мунира Валеева, вынесшего оправдательный приговор в отношении бывшего чиновника, то рассчитывать на второе оправдание с «новым составом судей» г-ну Сарбаеву не приходится.

Кроме того, верховная Фемида, учитывая, что Раиль Сарбаев вновь стал подсудимым, избрала для него меру пресечения – подписку о невыезде. В Кировском районном синедрионе дело, вызывающее широкий общественный резонанс, приняла к своему производству судья Альфия Рамазанова.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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