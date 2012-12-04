Суд над бывшим премьер-министром республики Раилем Сарбаевым начинается снова

В Кировском суде Уфы начнется новое рассмотрение уголовного дела, возбужденного против бывшего премьер-министра Башкирии Раиля Сарбаева. Напомним, этот районный суд недавно оправдал экс-чиновника, которого обвиняли в растрате бюджетных средств, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Но кассационная коллегия по уголовным делам ВС РБ отменила оправдательный приговор, отправив дело на новое рассмотрение в ином составе судей. Теперь разбирательство по обвинению бывшего премьер-министра Башкирии начинается с самого начала. Первое судебное заседание по уголовному делу Раиля Сарбаева под председательством судьи Альфии Рамазановой назначено на среду.