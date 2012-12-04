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Педагог, любовавшийся в интернете на обнаженных девочек, пойдет под суд

5 декабря 2012, 00:03
Орджоникидзевский суд столицы Башкирии в ближайшее время рассмотрит уголовное дело, возбужденное против 36-летнего Петра Игнатьева, пойманного на распространении порнографических видеороликов с изображением девочек-подростков. Любителя нимфеток обвиняют в изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Вина мужчины, которую, кстати, он полностью признал во время предварительного следствия, состоит в том, что на своей странице в социальной сети «В контакте» он размещал порновидео с участием малолеток, предлагая посмотреть на запретные ролики всем желающим.

Любопытно, что сладостолюбец имеет высшее педагогическое образование и, наверное, работал в школе, удовлетворяя свои низменные желания.

Как сообщили «МКС» в прокуратуре Башкортстана, жителя Уфы за изготовление и оборот порнографии будут судить по тяжкой статье уголовного законодательства - п.п.«а», «г» ч.2 ст.242.1 УК РФ, которая предусматривает для извращенцев до 10 лет лишения свободы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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