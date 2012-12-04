Педагог, любовавшийся в интернете на обнаженных девочек, пойдет под суд

Вина мужчины, которую, кстати, он полностью признал во время предварительного следствия, состоит в том, что на своей странице в социальной сети «В контакте» он размещал порновидео с участием малолеток, предлагая посмотреть на запретные ролики всем желающим.
Любопытно, что сладостолюбец имеет высшее педагогическое образование и, наверное, работал в школе, удовлетворяя свои низменные желания.
Как сообщили «МКС» в прокуратуре Башкортстана, жителя Уфы за изготовление и оборот порнографии будут судить по тяжкой статье уголовного законодательства - п.п.«а», «г» ч.2 ст.242.1 УК РФ, которая предусматривает для извращенцев до 10 лет лишения свободы.