Олимпийский огонь пронесут по достопримечательностям Уфы

- В Уфе эстафета пройдет в декабре по шести районам, - отметил г-н Дильмухаметов. - Маршрут эстафеты продуман таким образом, чтобы показать все достопримечательности нашей столицы, а также продемонстрировать гостеприимство жителей региона.
Более подробно об эстафете и подготовке к ней рассказал заместитель министра молодежной политики и спорта РБ Руслан Бикимбетов.
- По традиции Олимпийский огонь зажгут в Греции, откуда его 7 октября 2013 года доставят в Москву. Свое путешествие по России Эстафета начнет на следующий день. Пройдя через всю страну, эстафета преодолеет путь от Москвы до Сочи и побывает в знаковых исторических, культурных и живописных местах нашей страны, в том числе и в нашей республике. Эстафета - это знаковое культурное мероприятие, которое впервые в истории займет 123 дня, покроет расстояние в более чем 65 тыс. километров и пройдет через все 83 субъекта Российской Федерации.
Всего в эстафете примут участие 14000 факелоносцев и 30000 волонтеров. Республика тоже сможет выбрать своих факелоносцев, их точное количество будет определено в январе. Это будут лучшие из лучших - спортсмены, политические деятели.
Основная миссия эстафеты — объединить страну, сплотить людей, дать почувствовать каждому человеку сопричастными чествованию Олимпийского огня. В данный момент перед оргкомитетом республики стоит масштабная задача - продемонстрировать профессионализм и слаженность в работе, - подчеркнул Руслан Гиниятович.
Детально Бикибетов представил маршрут эстафеты в Уфе.
В завершение мероприятия каждому министерству, задействованному в проведении эстафеты, было предложено разработать сценарии приема участников и городских празднований, концепцию информационного освещения мероприятия в регионе, а также подготовить маршрут Олимпийского огня и многое другое.
Напомним, что Эстафета Олимпийского огня – традиционный атрибут, предшествующий церемонии открытия Олимпийских летних и зимних игр. Олимпийский факел является символом неугасающей в человеке жажды мира, гармонии и красоты.