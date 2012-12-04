Олимпийский огонь пронесут по достопримечательностям Уфы

- По традиции Олимпийский огонь зажгут в Греции, откуда его 7 октября 2013 года доставят в Москву. Свое путешествие по России Эстафета начнет на следующий день. Пройдя через всю страну, эстафета преодолеет путь от Москвы до Сочи и побывает в знаковых исторических, культурных и живописных местах нашей страны, в том числе и в нашей республике. Эстафета - это знаковое культурное мероприятие, которое впервые в истории займет 123 дня, покроет расстояние в более чем 65 тыс. километров и пройдет через все 83 субъекта Российской Федерации.