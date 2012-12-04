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Олимпийский огонь пронесут по достопримечательностям Уфы

4 декабря 2012, 23:54
В Администрации Уфы состоялось рабочее совещание по подготовке и проведению эстафеты Олимпийского огня «Сочи 2014». Обсудить вопросы по проведению столь масштабного мероприятия пришли руководители республиканских министерств и ведомств, а также представители региональных вузов. Открывая совещание, заместитель главы администрации Уфы Рамиль Дильмухаметов отметил, что основная цель совещания — подготовка к эстафете Олимпийского огня на должном уровне.

- В Уфе эстафета пройдет в декабре по шести районам, - отметил г-н Дильмухаметов. - Маршрут эстафеты продуман таким образом, чтобы показать все достопримечательности нашей столицы, а также продемонстрировать гостеприимство жителей региона.

Более подробно об эстафете и подготовке к ней рассказал заместитель министра молодежной политики и спорта РБ Руслан Бикимбетов.

- По традиции Олимпийский огонь зажгут в Греции, откуда его 7 октября 2013 года доставят в Москву. Свое путешествие по России Эстафета начнет на следующий день. Пройдя через всю страну, эстафета преодолеет путь от Москвы до Сочи и побывает в знаковых исторических, культурных и живописных местах нашей страны, в том числе и в нашей республике. Эстафета - это знаковое культурное мероприятие, которое впервые в истории займет 123 дня, покроет расстояние в более чем 65 тыс. километров и пройдет через все 83 субъекта Российской Федерации.

Всего в эстафете примут участие 14000 факелоносцев и 30000 волонтеров. Республика тоже сможет выбрать своих факелоносцев, их точное количество будет определено в январе. Это будут лучшие из лучших - спортсмены, политические деятели.

Основная миссия эстафеты — объединить страну, сплотить людей, дать почувствовать каждому человеку сопричастными чествованию Олимпийского огня. В данный момент перед оргкомитетом республики стоит масштабная задача - продемонстрировать профессионализм и слаженность в работе, - подчеркнул Руслан Гиниятович.

Детально Бикибетов представил маршрут эстафеты в Уфе.

В завершение мероприятия каждому министерству, задействованному в проведении эстафеты, было предложено разработать сценарии приема участников и городских празднований, концепцию информационного освещения мероприятия в регионе, а также подготовить маршрут Олимпийского огня и многое другое.

Напомним, что Эстафета Олимпийского огня – традиционный атрибут, предшествующий церемонии открытия Олимпийских летних и зимних игр. Олимпийский факел является символом неугасающей в человеке жажды мира, гармонии и красоты.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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