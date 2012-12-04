Электронное обучение в Башкирии будет идти «ежедневно, ежечасно и ежеминутно»

Глава РБ Рустэм Хамитов, выступая на межрегиональном кадровом форуме, пообещал, что в виртуальных стенах «кибер-университета» знания будут давать «в современном формате».
- Мы долго думали, какой формат придать этому учреждению, - рассказал участникам форума президент региона. - Предлагали министерство, агентство, но остановились на варианте, что это будет государственное бюджетное учреждение. Оно ежедневно, ежечасно, ежеминутно будет заниматься вопросами электронного образования в Республике Башкортостан.
Г-н Хамитов уверен, что электронное образование позволит вырастить новых профессионалов и решить проблему с подготовкой и переподготовкой кадров.
- Внешне у нас все выглядит неплохо. В республике есть крупные университеты, находящиеся в разных рейтингах и на разных позициях, но, тем не менее, являющиеся лидерами в своих отраслях и готовящих хороших специалистов, - сказал он. - А вот со всем остальным у нас не очень хорошо. Мы начинаем думать, а главное, предлагать, как изменить эту ситуацию.
Напомним, в своем послании депутатам Госсобрании РБ президент республики уже говорил о необходимости внедрения электронного образования и создании образовательного консорциума с участием вузов, научных, общественных организаций, IT-компаний.