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Электронное обучение в Башкирии будет идти «ежедневно, ежечасно и ежеминутно»

5 декабря 2012, 00:06
В 2013 году в Башкирии появится государственное бюджетное учреждение, которое станет заниматься исключительно электронным образованием в он-лайн режиме – консорциум «Башкирский электронный университет». Предполагается, что в электронной «школе» будут получать дополнительное образование выпускники вузов, а также проходить переподготовку специалисты уже работающие на производствах и в органах власти.

Глава РБ Рустэм Хамитов, выступая на межрегиональном кадровом форуме, пообещал, что в виртуальных стенах «кибер-университета» знания будут давать «в современном формате».

- Мы долго думали, какой формат придать этому учреждению, - рассказал участникам форума президент региона. - Предлагали министерство, агентство, но остановились на варианте, что это будет государственное бюджетное учреждение. Оно ежедневно, ежечасно, ежеминутно будет заниматься вопросами электронного образования в Республике Башкортостан.

Г-н Хамитов уверен, что электронное образование позволит вырастить новых профессионалов и решить проблему с подготовкой и переподготовкой кадров.

- Внешне у нас все выглядит неплохо. В республике есть крупные университеты, находящиеся в разных рейтингах и на разных позициях, но, тем не менее, являющиеся лидерами в своих отраслях и готовящих хороших специалистов, - сказал он. - А вот со всем остальным у нас не очень хорошо. Мы начинаем думать, а главное, предлагать, как изменить эту ситуацию.

Напомним, в своем послании депутатам Госсобрании РБ президент республики уже говорил о необходимости внедрения электронного образования и создании образовательного консорциума с участием вузов, научных, общественных организаций, IT-компаний.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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