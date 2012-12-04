Электронное обучение в Башкирии будет идти «ежедневно, ежечасно и ежеминутно»

- Внешне у нас все выглядит неплохо. В республике есть крупные университеты, находящиеся в разных рейтингах и на разных позициях, но, тем не менее, являющиеся лидерами в своих отраслях и готовящих хороших специалистов, - сказал он. - А вот со всем остальным у нас не очень хорошо. Мы начинаем думать, а главное, предлагать, как изменить эту ситуацию.