Бесплатная приватизация жилья закончится 1 марта 2013 года

В июле 2006 года бесплатную приватизацию продлили еще на два года. Правда, с одной поправкой: это право сохранили только граждане, получившие жилье по договорам социального и коммерческого найма до 1 марта 2005 года. А в мае 2008-го депутаты Госдумы устанавливают сроки окончания бесплатной приватизации жилья до 1 марта 2010 года. В июне 2008-го Башкирия снимает ограничения в республиканском законе по бесплатной приватизации. В феврале 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев подписывает закон о продлении бесплатной приватизации жилья до 1 марта 2013 года.