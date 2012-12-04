Бесплатная приватизация жилья закончится 1 марта 2013 года

Парламентарии посчитали, что многие недобросовестно блокируют право остальных членов семьи на приватизацию жилья.
Напомним, гражданам страны гарантировали бесплатную приватизацию жилья в июле 1991 года, а начало обращения жилья в собственность в Башкирии датируется апрелем 1992 года. В декабре 2004-го Госдума принимает новый Жилищный кодекс, согласно которому жилые помещения, предоставленные гражданам по договорам социального найма после 1 марта 2005 года, не подлежат бесплатной приватизации. В декабре 2005 года аналогичный запрет появляется в республиканском законе «О приватизации жилищного фонда». А уже в июне 2006 года Конституционный суд России отменил запрет на бесплатную приватизацию жилья, полученного по договору социального найма после 1 марта 2005 года.
В июле 2006 года бесплатную приватизацию продлили еще на два года. Правда, с одной поправкой: это право сохранили только граждане, получившие жилье по договорам социального и коммерческого найма до 1 марта 2005 года. А в мае 2008-го депутаты Госдумы устанавливают сроки окончания бесплатной приватизации жилья до 1 марта 2010 года. В июне 2008-го Башкирия снимает ограничения в республиканском законе по бесплатной приватизации. В феврале 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев подписывает закон о продлении бесплатной приватизации жилья до 1 марта 2013 года.
Дмитрий КОЛПАКОВ.