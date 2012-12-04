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Бесплатная приватизация жилья закончится 1 марта 2013 года

4 декабря 2012, 23:52
Государство завершает затянувшуюся процедуру приватизации жилой недвижимости, и, похоже, продлевать ее на очередной срок не собирается. Некоторые организации, как например, ГУП «Бюро технической инвентаризации» уже заявили, что принимают документы только до 25 декабря 2012-го. Интересно, что под занавес кампании государство облегчило процедуру приватизации. Осенью вступили поправки в закон «О приватизации жилищного фонда в РФ», по которым исключается необходимость получения согласия на приватизацию одного из членов семьи, если он уже где-то воспользовался правом приватизации.

Парламентарии посчитали, что многие недобросовестно блокируют право остальных членов семьи на приватизацию жилья.

Напомним, гражданам страны гарантировали бесплатную приватизацию жилья в июле 1991 года, а начало обращения жилья в собственность в Башкирии датируется апрелем 1992 года. В декабре 2004-го Госдума принимает новый Жилищный кодекс, согласно которому жилые помещения, предоставленные гражданам по договорам социального найма после 1 марта 2005 года, не подлежат бесплатной приватизации. В декабре 2005 года аналогичный запрет появляется в республиканском законе «О приватизации жилищного фонда». А уже в июне 2006 года Конституционный суд России отменил запрет на бесплатную приватизацию жилья, полученного по договору социального найма после 1 марта 2005 года.

В июле 2006 года бесплатную приватизацию продлили еще на два года. Правда, с одной поправкой: это право сохранили только граждане, получившие жилье по договорам социального и коммерческого найма до 1 марта 2005 года. А в мае 2008-го депутаты Госдумы устанавливают сроки окончания бесплатной приватизации жилья до 1 марта 2010 года. В июне 2008-го Башкирия снимает ограничения в республиканском законе по бесплатной приватизации. В феврале 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев подписывает закон о продлении бесплатной приватизации жилья до 1 марта 2013 года.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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