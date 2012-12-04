Актер Александр Песков запел, а Аристарх Венес задумался о режиссуре

- Понятно, что сменилось время, но оно тоже не само по себе трансформируется, - рассуждал артист. - Оно не зависит, слава богу, ни от самого себя, ни от стихийных бедствий. Время создают сами люди. Пришли зеки из тюрем и все перевернули вверх дном. Конечно, при поступлении в институт я думал, что заговорю классическими текстами и буду уникален только благодаря своей харизме. Но потом все резко изменилось: полки книжных ларьков, в которых раньше продавались хорошие книги, запестрели мягкими обложками легких романов и детективчиков. А потом эти истории стали превращаться в сценарии, и стало ясно: этим языком ничего донести нельзя.