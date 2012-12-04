Актер Александр Песков запел, а Аристарх Венес задумался о режиссуре

От добра добра не ищут
- Все, теперь я буду творить только добро! - воскликнул Александр. - Иначе просто невозможно: на уфимском фестивале очень много добрых картин, несущих только светлые посылы.
Актер, прославившийся в 90-х ролями крепких парней, мафиози и ментов, признался, что давно пора отходить от «жестокости и крови».
- Понятно, что сменилось время, но оно тоже не само по себе трансформируется, - рассуждал артист. - Оно не зависит, слава богу, ни от самого себя, ни от стихийных бедствий. Время создают сами люди. Пришли зеки из тюрем и все перевернули вверх дном. Конечно, при поступлении в институт я думал, что заговорю классическими текстами и буду уникален только благодаря своей харизме. Но потом все резко изменилось: полки книжных ларьков, в которых раньше продавались хорошие книги, запестрели мягкими обложками легких романов и детективчиков. А потом эти истории стали превращаться в сценарии, и стало ясно: этим языком ничего донести нельзя.
В последнее время актер пробует себя в качестве певца, записав больше 25 песен различных направлений.
- Меня всегда болтает по различным стилям и жанрам, - объяснил он. - У меня даже нет любимой группы, настольной книги или постоянного композитора в плейлисте.
Обладатель ордена «Служение искусству» II степени за бескорыстное и самоотверженное служение профессии, Песков до сих пор иногда берется за неоплачиваемую работу.
- Я не раз снимался бесплатно, - рассказал он. - К примеру, у меня была роль в двадцатиминутном выпускном фильме ученика Владимира Хотиненко, который преподает на Высших режиссерских курсах. Хороший фильм получился.
Сегодня, по мнению актера, даже на фестивалях, которые провозглашают показ профессионального кино, далеко не все картины являются таковыми.
- Если человек имеет задатки, которые уже проявились в непрофессиональном кино, то все равно необходимо учиться, - считает он. - Если бы Никколо Паганини от рождения не чувствовал скрипку, а отец не запирал его в сарае, лишая прогулок, то о Паганини, вероятно, никто никогда не узнал. Как бы ни был талантлив человек, нужно шлифовать способности до наивысшего уровня.
И даже в серьезных кинопроектах зачастую руководят процессом режиссеры, по мнению Пескова, «ни во что не врубаются».
- Режиссерам вообще можно многое простить, - заметил Песков. - Но когда молодой мальчик, которому непонятно каким образом дали госденьги на съемки, допускает такие ляпсусы, что даже помощники режиссера не могут молчать, это ни в какие ворота не лезет.
В пример актер привел американцев, которые «снимают потрясающее кино любых жанров, для любого вида восприятия, общаясь на любые темы».
- Эта страна вообще всегда старалась собрать все самое передовое, недаром ведь туда уезжают лучшие умы, - объяснил артист. - Поэтому, видимо, у них и получается первоклассный продукт, рассчитанный на людей во всем мире. Наше же кино создается лишь для нас: какой-то кухонный просмотр.
Сам Александр признался, что всегда сомневается и в процессе работы, и в результате. Он не может сходу сказать, любит больше положительных или отрицательных героев.
- Если злодей переживает сложный внутренний процесс, то такой персонаж с коллизиями — хорош, - размышляет он. - А если положительный персонаж, как все менты в нынешних сериалах, стерильно добр и даже не задумывается о том, что в каждом человеке намешано куча дурного и светлого, то за такую роль я бы не взялся.
Больше всего Александра привлекает исследовать грани мышления персонажа, хотя «очень уж востребованным актером» он себя не считает.
- Я переиграл множество интересных ролей в театре, - сказал он. - Но в целом, надеюсь, что в кинематографе что-то изменится в лучшую сторону.
Одной из своих любимых работ Александр считает роль Карла Мора в «Разбойниках» Шиллера.
- Я играл этот спектакль в московском театре имени Пушкина, - уточнил он. – Роль мне кажется самой многогранной, даже гораздо более глобальной, чем Гамлет.
Сесть в лужу с лажей
А вот экспрессивный, вероятно, в силу возраста Аристарх Венес, известный по ролям в сериалах «Кадетство» и «Кремлевские курсанты», поспешил предупредить, что он «абсолютно искренний и естественный», не забыв предположить, что большинство после разговора с ним решит, что он сумасшедший.
Актер сразу перешел к замечаниям по поводу фестивальных работ непрофессиональных режиссеров.
- В ряде фильмов была запрещенка, когда человека хватают ниже пояса и тянут, - сказал он. - Я ведь не могу быть равнодушным к инвалидам: сам езжу по онкологическим центрам, все вижу и сильно сопереживаю. Так что если подобные темы выбраны только для того, чтобы получить приз на фестивале, - очень жаль.
Основной претензией к авторам фестивальных картин актер назвал абсолютную неправдоподобность происходящего на экране.
- Работая с актерами и выстраивая кадр, не нужно торопиться: нужно просто вспомнить, как это происходит в жизни, - наставлял он. - Практически во всех фильмах есть колоссальная лажа: все там неправда.
Излишнего моралите также следовало бы избежать: жизни может научить только жизнь.
- Никому не нужно навязывать идею, - уверен он. - Мы и так все поймем, если будем открыты: имеющий уши, да услышит.
Актер считает, что окружающая среда рано или поздно научит всему сама. Он уверен: конец света давно наступил, нужно только открыть глаза и осмотреться вокруг. Тогда в искусстве ничего выдумывать не придется.
- Согласен, можно техническим навыкам выучиться, - продолжил он. - Но играть ничего не надо точно. И я не верю не потому, что я такой крутой, а потому что в жизни просто так не бывает. Даже в игровом кино играть по сути не надо: необходимо реально верить, четко распределять внимание по своему физическому действию. Тогда все получается искренне. А искренность для актера, мне кажется, главное качество.
Венес признался, что считает актерскую профессию самой зависимой в мире и задумывался о своем будущем без славы. При этом сменить путь актера на иную стезю он ни за что не стал бы, ведь «это самая удивительная профессия».
- Это сейчас у меня типа творческий вечер, а завтра ничего может не остаться, - размышлял он. - И это касается абсолютно всех актеров, даже известных и опытных. Если они еще не сошли окончательно с ума, то также задумываются на подобные темы.
Сам артист постоянно занимается творческим самобичеванием.
- За день до фестиваля я ехал со съемок в удрученном состоянии, - сказал он. - Мне часто кажется, что меня несет не в ту степь, мучает вопрос, насколько я вообще имею права заниматься актерской профессией.
Юноша объясняет такие муки совести тем, что он «очень тяжелый человек».
- У меня такие тараканы в голове, - морщится актер. - Я, конечно, понимаю, что простых людей не бывает, но меня действительно что-то жрет изнутри. Даже когда вокруг говорят, что все получилось, я не верю и мучаюсь.
Актер уверен, что слишком большую роль играет в его ремесле счастливый случай, с которым самому Аристарху повезло.
- По всей стране есть масса блестящий артистов, которым просто чуть-чуть не хватило удачи, - говорит он. - Меня Бог наградил счастливейшими встречами с уникальными мастерами.
К примеру, «Кадетство» Аристарх назвал самым чистым и светлым проектом, несмотря на то, что снимался он в формате «мыла».
- Но где еще можно найти такой проект, в котором снимались бы Баринов и Пороховщиков, - продолжил он. - Кстати, я раньше никогда не брал автографы у актеров, но когда встретил на площадке Александра Шалвовича, не поверил своему счастью и попросил росчерк.
Кстати, именно Пороховщикова юноша называет любимым российским актером.
- Таких мужиков больше нет, - констатировал он. - Такого дворянского воспитания, природной стати, таланта я ни у кого не наблюдал.
Кино без попкорна
Аристарх, по собственному признанию, пришел в профессию хотя и осознанно, но и здесь вмешался случай.
- Я мог стать переводчиком или футболистом — с детства серьезно занимался спортом, - демонстрирует бицепсы актер. - Но родители увидели, что я немного сумасшедший пацан, способный на эмоции, и отослали мои фото и анкеты по студиям. Замечу, что никакого влияния на мои продвижения в карьере они не оказывали.
Следуя за естественными профессиональными амбициями, парень верит в возможность сняться в голливудском фильме.
- Я считаю это совершенно нормальным желанием, - говорит он. - Другой вопрос, что в России смотрят только то, что можно закусить попкорном. Поэтому я в кинотеатры не хожу: не интересно.
Аристарх рассказал, что планирует попробовать себя в качестве режиссера, а в дальнейшем и продюсера, но рассказать о фильме не захотел.
- Даже по жанру не могу точно сказать, не хочу придерживаться четкой системы, - пояснил он. - Сейчас кино меняется в сторону запросов зрителя. В частности, в европейском кинематографе очень заметно, как камера «ходит по живому», передает затрагивающие нас реалии. Вот и я, скорее всего, буду снимать истории про людей в жанре экшн.
Подобная творческая трансформация, по мнению парня, должна дать ему ту самую независимость, которой так сейчас не хватает.
- Заболел партнер по съемкам, или проект вдруг заморозили — и все, ты больше ничего не умеешь делать, - рассуждает парень. - А ведь обидно рушить все выстроенные планы: и творческие, и жизненные.
Но говорить о самостоятельном производстве фильма Аристарх не торопится: до этой профессии еще нужно долго расти.
- Нужно наполниться духовно: классическая музыка, живопись, литература, жизненный опыт, в конце концов, - сказал он. - А ведь режиссер должен видеть всю картину от «а» до «я», ведь в процессе будет туча неприятных обстоятельств: проблемы со светом, жесткий график или отмена финансирования.
Пока что Аристарх просматривает фильмы любимого Алехандро Гонсалеса Иньярриту, у которого мечтает сняться сам, Педро Альмадовара, а также итальянских режиссеров-неореалистов, назвав любимым Витторио Де Сика и его картину «Похитители велосипедов».
Из тех же суеверий, «чтобы не спугнуть», актер отказался распространяться о самой желанной роли в будущем.
- Мне проще сказать, что точно не хочу играть, - добавил он. - Надеюсь, никогда не попасть в чернушную пошлую историю, в нехороший конвейер. Слава Богу, пока что меня эта беда обходит стороной.
Впрочем, парень верит в то, что небо помогает людям и посылает знаки — в сновидениях.
- У меня была одна личная проблема, - намекнул он. - И я, как любой нормальный человек, очень переживал, даже болел от этого. И увидел сон, который показал ситуацию, случившуюся спустя целую неделю. Это не эзотерика — просто я был очень сконцентрирован на конкретной ситуации.
Сейчас на театральных подмостках артист играет в антрепризе «Жестокий урок» вместе с Ольгой Арнтгольц и Олегом Фоминым. Кроме того, недавно Венес закончил сниматься в киноленте «12 месяцев» по одноименной сказке, где ему доверили роль Апреля.
- Фильм выйдет на экраны весной, наверное, в марте, - прикинул актер. - Но еще идут съемки в другом крутом проекте в стиле Гая Ричи: такого в нашем кинематографе еще точно не было.
Юлия ЛЕЖЕНЬ.