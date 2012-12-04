12 тысяч уфимцев стали присяжными заседателями

В столице Башкирии определили кандидатов в присяжные заседатели. Присяжных выбирают раз в четыре года, а срок полномочий у предыдущего состава завершился. Бремя набора кандидатов лежит на муниципальных властях, подписывает же списки глава региона. Всего в присяжные записали около 12,4 тысяч уфимцев. Суд присяжных введен в Башкирии с января 2003 года. На каждый район Уфы определены заседатели в военный суд и третий окружной военный суд, в суды общей юрисдикции в Верховный суд.