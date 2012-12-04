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12 тысяч уфимцев стали присяжными заседателями

5 декабря 2012, 00:52
В столице Башкирии определили кандидатов в присяжные заседатели. Присяжных выбирают раз в четыре года, а срок полномочий у предыдущего состава завершился. Бремя набора кандидатов лежит на муниципальных властях, подписывает же списки глава региона. Всего в присяжные записали около 12,4 тысяч уфимцев. Суд присяжных введен в Башкирии с января 2003 года. На каждый район Уфы определены заседатели в военный суд и третий окружной военный суд, в суды общей юрисдикции в Верховный суд.

Самый маленький перечень присяжных в военном суде Демского района – 19 человек в основном списке и 16 человек - в запасном. Больше всего присяжных в Октябрьском районе, где основной список насчитывает 2350 человек. В списках Орджоникидзевского и Советского районов по 1800 присяжных в основном списке и по 180 человек в запасном составе.

В России суд присяжных участвует только в разборе тяжких преступлений. Перед 12 заседателями ставятся три основных вопроса: доказано ли, что деяние имело место; доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении этого деяния. Согласно статьи 339 УПК РФ, в случае признания подсудимого виновным, перед коллегией ставится вопрос, заслуживает ли он снисхождения.

Их списков присяжных выбраковывают людей, не владеющих языком судопроизводства, военнослужащих, правоохранителей, чиновников, священников и тех, кому исполнилось 65 лет. Заседателем не может быть человек моложе 25 лет, имеющий непогашенную или не снятую судимость.

Как пояснила «МКС» помощник председателя Верховного суда Республики Башкортостан Елена Макушина, внесенные в списки граждане уже оповещены о зачислении в присяжные заседатели, при этом у любого из них еще есть возможность отказаться от этой миссии. В ВС РБ отметили, что быть присяжным это «гражданский долг - от выполнения которого зависит благополучие общества».

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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