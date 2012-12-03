Женщине, погребенной под завалами на ЖБЗ-2, заплатили 25 тысяч рублей компенсации

- Применить иные меры нет возможности, так как работница серьезно не пострадала и к предприятию претензий не имеет - она получила от завода лечение и 25 тысяч рублей компенсации, - пояснил Игорь Горбунов. – Противодействие службе спасение выявить не удалось, группа прибыла к воротам завода в 16.15, а из записи в журнале охраны следует, что уже в 16.20 их пропустили на территорию. Ну, а служба скорой помощи своих претензий не предъявляла.