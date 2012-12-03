mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Женщине, погребенной под завалами на ЖБЗ-2, заплатили 25 тысяч рублей компенсации

4 декабря 2012, 00:10
В минувшую пятницу прокуратура Калининского района Уфы вручила предписание о нарушении правил охраны труда руководству ЖБЗ-2, где в цехе № 4 после обрушения стены под завалами оказалась женщина. Напомним, 15 ноября в транспортном зале предприятия обрушился пол, и оператор конвейера Ирина Петрова рухнула вниз, оказавшись наглухо запертой под обломками. Работница железобетонного завода отделалась ушибами, но о произошедшем на предприятии чрезвычайном происшествии стало известно после того, как охрана не пустила к раненой бригаду службы спасения, а карету скорой помощи и вовсе оставила за заводскими воротами.

Как сообщил «МКС» помощник прокурора Калининского района Игорь Горбунов, теперь

руководству завода придется отчитаться перед надзорным ведомством о принятых мерах по охране труда и наказании виновных за несоблюдение промышленной безопасности. Речь идет о самом гендиректоре, его заме по производству, главном инженере и начальнике 4 цеха. Наказание – выговор, без выплаты штрафа.

- Применить иные меры нет возможности, так как работница серьезно не пострадала и к предприятию претензий не имеет - она получила от завода лечение и 25 тысяч рублей компенсации, - пояснил Игорь Горбунов. – Противодействие службе спасение выявить не удалось, группа прибыла к воротам завода в 16.15, а из записи в журнале охраны следует, что уже в 16.20 их пропустили на территорию. Ну, а служба скорой помощи своих претензий не предъявляла.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44