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В сквере Нестерова восстановят атмосферу дореволюционной архитектуры Уфы

3 декабря 2012, 02:51
Итогом встречи уфимского сити-менеджера Ирека Ялалова с представителями общественности стало решение о создании ансамбля «Сквер М.В. Нестерова – храм святого праведного Симеона Верхотурского». Архитектурно-ландшафтный план предполагает объединить не только один из старейших храмов Уфы и сквер, заложенный в честь выдающегося российского художника, но и прилегающую территорию, включая Уфимский педколледж.

В обсуждении, состоявшемся в столичной администрации, приняли участие авторы предложения – настоятель храма Симеона Верхотурского, руководитель отдела взаимодействия Церкви и общества Уфимской епархии Русской Православной церкви Архимандрит Игнатий, а также член Союза художников РФ, заслуженный деятель искусств РБ, член городского Общественного совета по культуре Светлана Игнатенко.

Обращаясь к Иреку Ялалову, Светлана Игнатенко выразила признательность за осуществление мечты многих жителей Уфы – создание сквера Михаила Васильевича Нестерова.

- Без поддержки руководства республики и вашего непосредственного кураторства, было бы трудно прогнозировать реальные сроки окончания работ, – отметила искусствовед.

Участники встречи представили детальный исторический анализ, показывающий, что сквер и храм являются единым культурологическим комплексом. Также был продемонстрирован план предполагаемой его реконструкции, который по итогам обсуждения предложено усовершенствовать, усилив историко-культурный посыл проекта.

В итоге реконструкции изменения затронут и сквер Нестерова, открытый в конце октября. Главную аллею украсит памятник Михаилу Васильевичу, бюсты выдающихся деятелей культуры республики, а также репродукции самых известных работ художников Башкортостана.

Историко-культурный ансамбль «Сквер М.В.Нестерова – храм святого праведного Симеона Верхотурского» должен стать уникальным объектом памяти великого русского художника. Используя современные технологии и решения, будет восстановлено историческое прочтение облика этого места, восстановлена атмосфера дореволюционной архитектуры города.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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