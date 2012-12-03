В сквере Нестерова восстановят атмосферу дореволюционной архитектуры Уфы

Итогом встречи уфимского сити-менеджера Ирека Ялалова с представителями общественности стало решение о создании ансамбля «Сквер М.В. Нестерова – храм святого праведного Симеона Верхотурского». Архитектурно-ландшафтный план предполагает объединить не только один из старейших храмов Уфы и сквер, заложенный в честь выдающегося российского художника, но и прилегающую территорию, включая Уфимский педколледж.