В сквере Нестерова восстановят атмосферу дореволюционной архитектуры Уфы

В обсуждении, состоявшемся в столичной администрации, приняли участие авторы предложения – настоятель храма Симеона Верхотурского, руководитель отдела взаимодействия Церкви и общества Уфимской епархии Русской Православной церкви Архимандрит Игнатий, а также член Союза художников РФ, заслуженный деятель искусств РБ, член городского Общественного совета по культуре Светлана Игнатенко.
Обращаясь к Иреку Ялалову, Светлана Игнатенко выразила признательность за осуществление мечты многих жителей Уфы – создание сквера Михаила Васильевича Нестерова.
- Без поддержки руководства республики и вашего непосредственного кураторства, было бы трудно прогнозировать реальные сроки окончания работ, – отметила искусствовед.
Участники встречи представили детальный исторический анализ, показывающий, что сквер и храм являются единым культурологическим комплексом. Также был продемонстрирован план предполагаемой его реконструкции, который по итогам обсуждения предложено усовершенствовать, усилив историко-культурный посыл проекта.
В итоге реконструкции изменения затронут и сквер Нестерова, открытый в конце октября. Главную аллею украсит памятник Михаилу Васильевичу, бюсты выдающихся деятелей культуры республики, а также репродукции самых известных работ художников Башкортостана.
Историко-культурный ансамбль «Сквер М.В.Нестерова – храм святого праведного Симеона Верхотурского» должен стать уникальным объектом памяти великого русского художника. Используя современные технологии и решения, будет восстановлено историческое прочтение облика этого места, восстановлена атмосфера дореволюционной архитектуры города.