Реклама в лифтах принесла жилищникам 9 млн рублей прибыли

Еще 1,2 млн – прибыль от плакатов в лифтовых кабинах. 4 млн управляющие компании получают от сдачи в аренду глухих брандмауэрных стен под широкоформатную рекламу. Всего, по сведениям УЖХ, с 2004 года реклама принесла 49,3 млн рублей прибыли.
Единого оператора в рекламно-жилой отрасли нет. Три фирмы – «Сайяр», «ДТ Медиа» и «Продвижение» - разделяли между собой дома муниципальных компаний последние пять лет, и еще две фирмы – «Юлбар» и союз инвалидов «Факел» - недавно вошли на рынок.
Интересно, что тарифы на indoor-рекламу в жилых домах устанавливает само УЖХ, а выручка перечисляется на расчетные счета управляющих компаний, а не на лицевые счета собственников квартир в ЕРКЦ, чтобы оплачивать их жилищно-коммунальные услуги.
Г-н Герасимов заметил, что годовая прибыль от рекламы меркнет на фоне оборотов управляющих компаний.
- Что такое 9 миллионов? Это только звучит, как большие деньги. Для сравнения: за жилищно-коммунальные услуги мы собираем 11 миллиардов в год, - рассказал "МКС" чиновник. – Давайте посчитаем: договор с рекламным оператором на установку щита в лифте стоит 40 рублей, у подъезда – 60 рублей в месяц, если это, допустим, пятиподъездный дом, получается по сто рублей с подъезда. Выходит 500 рублей с одного дома в месяц, умножаем на 12 месяцев – 6 тысяч рублей в год. Ну и где же это большие деньги? У нас ставка слесаря – 12 тысяч рублей. Даже на зарплату одному водопроводчику не хватит.
- 9 миллионов рублей – это нормальная сумма для уфимской indoor-рекламы в сегменте жилья. На большее пока, наверное, не готовы ни рекламодатели, ни рекламные агентства, - говорит доцент кафедры маркетинга и рекламы института управления и безопасности предпринимательства БашГУ Михаил Бреслер. – Дело в том, что не на всех жилых домах есть возможность повесить крышные установки и брандмауэрную рекламу. Стена должна хорошо просматриваться с кранных линий, но удовлетворяющих рекламным целям стен – по пальцам пересчитать. Да и баннеры режут, поджигают. Например, баннеры висящие на торце одной из 20-этажек на остановке «Ж/д больница» закрывал пожарные балконы, а жители в них вырезали дыры. Поэтому реклама в лифтах и у подъездных дверей – единственный способ заработать на рекламе в жилых домах.
Коммерческий директор агентства «Сайяр» Ольга Быкова объяснила, что пока вся реклама в домах ограничивается щитами на входе и в лифте, нового изобрести в этой отрасли не получилось.
- Была идея вешать на дверные ручки буклеты-вешалки, но здесь велик риск столкнуться с непониманием жителей, - рассказала г-жа Быкова.
Отвечая на вопрос, почему до последних дней всего три рекламных агентства осваивали рекламно-жилищный рынок, эксперты заметили, что не всем агентствам удается договориться с жильцами.
- Это интересный бизнес, вступление недорогое и мало игроков, но, учитывая, что есть сложности с жильцами, то и мало, кто с ним связывается, - высказал мнение коммерческий директор РА «Линия» Антон Кулагин.
- Операторам рекламы не интересны жилые дома из-за проблем с жильцами, куда более интересен сектор административных зданий и бизнес-центров, где зачастую нужно договариваться с одним владельцем, - сказал г-н Бреслер. – Нужно учесть, что изначально всей рекламой в лифтах заправляло одно агентство из Нижнего Новгорода, а сейчас их уже пять, и это правильно, единого оператора, то есть монополизма, в этой сфере быть не может. По-хорошему, УЖХ стоило провести открытый тендер на право размещать рекламу, однако рекламные агентства не настолько богаты, чтобы заплатить авансом, например, пять миллионов рублей сразу.
А вот гендиректор агентства «ДТ Медиа» Наталия Шамаева полагает, что нужно «упорядочить механизм согласования рекламы с собственниками жилья».
- Молодежь еще понимает выгоду от рекламы, а пожилые - ни в какую, - сказала г-жа Шамаева.
По словам главы «ДТ Медиа», появившиеся два новых малоизвестных игрока на рекламном поле сильно размоют позиции старых операторов, поскольку УЖХ само решает: кто, где будет работать, и в одном доме могут висеть рекламные щиты сразу нескольких операторов.
- С 2003-го нас было трое – мы, Сайяр» и «Продвижение», никто не пытался завладеть чужой территорией, - говорит она. - С 2003 года у каждого было по 1,6 тысячи щитов, сейчас остались около тысячи, потому что УЖХ разделило общую долю рекламных мест на новых операторов – «Юлбар» и «Факел».
Отвечая на вопрос о возможных новшествах в рекламе, руководительница агентства развела руками.
- Новые формы? Листовки – жильцы ненавидят, это мусор, а ТВ-панели вешать в подъездах – вандалы уничтожат. Например, мы меняем в месяц 200 лифтовых стендов, уничтоженных хулиганами. В жилых домах нужно быть осторожнее с нововведениями, чтобы не вызвать волну протеста, - сказала г-жа Шамаева.
Дмитрий КОЛПАКОВ.