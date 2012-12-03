Реклама в лифтах принесла жилищникам 9 млн рублей прибыли

Только за прошлый год восемь уфимских муниципальных управляющих компаний собрали 9 млн рублей с рекламы на щитах перед подъездами и в кабинах лифтов. Глава УЖХ Уфы Борис Герасимов заверил, что все средства до копейки были истрачены на нужды домов, а куда и на что именно – определили сами собственники жилья. Реклама перед входом в подъезд – не новое изобретение, так называемая «indoor-реклама» была и в советское время, правда, она ограничивалась плакатами «Аэрофлота» и «Сберкассы» и не носила характера регулярно обновляемой. Сегодня же, по данным УЖХ, четыре рекламных агентства печатают рекламу для шести тысяч подъездных щитов, что приносит жилищникам 4,6 млн рублей.