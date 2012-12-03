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Марат Газизов: «Оптимизация госСМИ – не означает сокращение или закрытие»

3 декабря 2012, 02:38
На минувшей неделе телеканал «Вся Уфа» запустил новый общественно-политический проект «Горизонт событий». Ранее директор телекомпании Айдар Абдуллин анонсировал появление осенью дискуссионного клуба под модераторством представителя партии «Единая Россия», политолога, исполнительного директора Школы российской политики РБ и главы движения «Башдомком» Арсена Нуриджанова. Заявленный формат программы – обсуждение актуальных вопросов общественной жизни. Первый выпуск был посвящен свободе СМИ в Башкирии. Темой следующей программы, которая выйдет на этой неделе, станут проблемы жилищно-коммунального хозяйства.

Гостями пилотного выпуска выступили замминистра связи и массовых коммуникаций Марат Газизов, журналист «Вечерней Уфы» Рашит Аюпов и глава издательского дома «А-Медиа» Артур Идельбаев. Спикеры ругали предыдущую власть, говорили о том, что за два последних года СМИ приобрели влияние, а также о необходимости модернизировать сеть государственных изданий.

В целом дискуссия оказалась пресной, а гости были согласны друг с другом почти по всем вопросам. Наблюдатели отметили, что почти часовая дискуссия свелась к мысли, что лучшего периода у башкирских СМИ, как сегодня, еще не было. Тем не менее, воспользовавшись случаем, Марат Газизов еще раз прояснил идею оптимизации государственных газет в районах и даже поделился мнением, что эта тема вызывает много спекуляций.

- Кто-то пытается неверно интерпретировать повестку, которая звучала как оптимизация, происходящая сейчас во многих отраслях, - сказал он. - Слово «оптимизация» отличается от слов «сокращение» и «закрытие» тем, что означает более эффективную работу, более эффективные системы менеджмента. Всем очевидно, что отрасль необходимо развивать и пора отказаться от каких-то тормозящих вещей, вводить новые технологии управлении. Ни о сокращении, ни о приватизации речь не идет. Есть СМИ, которые объективно нуждаются в государственной поддержке. Например, те, что выходят на языках народов республики. Не корректно говорить о полной самоокупаемости газет на марийском и чувашском языках. Миссия госизданий состоит не в том, чтобы заниматься заработком денег.

А руководитель холдинга «А-Медиа» г-н Идельбаев заявил, что независимых СМИ не бывает.

- Так же как газеты, учрежденные мною, проводят редакционную политику, которую заложил я, государственные издания проводят госполитику, партийная пресса выполняет роль проводника идей своей партии, - говорит он. - Нельзя применительно к Башкирии сказать, что нет свободы слова, сейчас мы не в таком пространстве, когда волевым решением можно задушить свободу слову.

- А такое время было? – перебил вопросом собеседника г-н Нуриджанов.

- Мы проходили разные этапы развития, - туманно ответил глава «А-Медиа».

При этом г-н Идельбаев сказал, что СМИ набрали невиданную мощь и влияние.

- Мы критикуем высокопоставленных чиновников, порою по следам наших публикаций снимали глав районных администраций. Нас не задушишь, не убьешь. В период бурного развития средств коммуникаций, когда дети сидят в соцсетях с семи лет, в век фейсбуков и викиликсов единственное, что остается власти - управлять информационными процессами в своих интересах.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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