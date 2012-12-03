Марат Газизов: «Оптимизация госСМИ – не означает сокращение или закрытие»

- Кто-то пытается неверно интерпретировать повестку, которая звучала как оптимизация, происходящая сейчас во многих отраслях, - сказал он. - Слово «оптимизация» отличается от слов «сокращение» и «закрытие» тем, что означает более эффективную работу, более эффективные системы менеджмента. Всем очевидно, что отрасль необходимо развивать и пора отказаться от каких-то тормозящих вещей, вводить новые технологии управлении. Ни о сокращении, ни о приватизации речь не идет. Есть СМИ, которые объективно нуждаются в государственной поддержке. Например, те, что выходят на языках народов республики. Не корректно говорить о полной самоокупаемости газет на марийском и чувашском языках. Миссия госизданий состоит не в том, чтобы заниматься заработком денег.