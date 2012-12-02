Уфимские тхэквондисты – в числе лучших

- Наши ребята, совершенствуя свое мастерство, с каждым разом показывают лучшие результаты, - отметил тренер «Динамо» Башкортостана Олег Ештуков. – На этом они останавливаться не хотят и будут снова и снова подтверждать, что динамовская школа тхэквондо – одна из лучших.