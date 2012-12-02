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Уфимские тхэквондисты – в числе лучших

3 декабря 2012, 01:25
Юные спортсмены из Уфы приняли участие в трех спортивных первенствах и завоевали немало наград в тхэквондо. В Магнитогорске прошел V открытый турнир по тхэквондо ВТФ, посвященный памяти воинов, павших в горячих точках. Бронзовую медаль с соревнований привезла башкирская динамовка Лилиана Шарафутдинова (29 кг).В Спартакиаде учащихся РБ, прошедшей в Уфе, динамовцы-тхэквондисты взяли пять медалей.

Первое место завоевали Тимур Мингажев (73 кг), Иван Кортунов (55 кг), Алена Чуркина (63 кг) и Дарина Халикова (49 кг). Второе место – у Дианы Фаизовой (49 кг).

В Открытом первенстве Калининского района Уфы среди детей 1999-2001 и 2002-2004 года рождения тхэквондисты, представляющие «Динамо» РБ, завоевали 14 медалей – пять золотых, две серебряные и семь бронзовых. Победителями здесь стали Вадим Маннанов (28 кг), Кирилл Абкадыров (33 кг), Дамир Гафуров (41 кг), Андрей Катаносов (свыше 41 кг) и Илья Сахипов (45 кг).

- Наши ребята, совершенствуя свое мастерство, с каждым разом показывают лучшие результаты, - отметил тренер «Динамо» Башкортостана Олег Ештуков. – На этом они останавливаться не хотят и будут снова и снова подтверждать, что динамовская школа тхэквондо – одна из лучших.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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