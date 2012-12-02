Уфимские тхэквондисты – в числе лучших

Первое место завоевали Тимур Мингажев (
В Открытом первенстве Калининского района Уфы среди детей 1999-2001 и 2002-2004 года рождения тхэквондисты, представляющие «Динамо» РБ, завоевали 14 медалей – пять золотых, две серебряные и семь бронзовых. Победителями здесь стали Вадим Маннанов (
- Наши ребята, совершенствуя свое мастерство, с каждым разом показывают лучшие результаты, - отметил тренер «Динамо» Башкортостана Олег Ештуков. – На этом они останавливаться не хотят и будут снова и снова подтверждать, что динамовская школа тхэквондо – одна из лучших.